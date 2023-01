Der neue Look von Jeremy Seewers Yamaha YZ450FM

Die Werks-Yamaha von MXGP-Vizeweltmeister Jeremy Seewer wurde für 2023 nicht nur technisch erneuert, auch das Design wurde aufgefrischt und am Freitag in San Diego vorgestellt.

Das Yamaha-MotoGP-Team enthüllte bereits am Dienstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta das neue Design für die Saison 2023. Bei der Gelegenheit hatte Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing, auch schon angekündigt, dass im Rahmen der globalen Zusammenarbeit mit Titelsponsor Monster nicht nur die M1, sondern auch die offiziellen Motocross- und Supercross-Teams den Look übernehmen würden. Das wird seit 2019 so gehandhabt.

Vor der zweiten Runde des AMA-Supercross-Serie präsentierte sich nun auch Monster Energy Yamaha Star Racing sowie das Monster Energy Yamaha Factory Team aus der MXGP-WM in San Diego im neuen Look. Nicht nur Eli Tomac und Dylan Ferrandis waren vor Ort, auch MXGP-Vizeweltmeister Jeremy Seewer und MotoGP-Ass Fabio Quartararo waren eigens für den Event nach Kalifornien gereist.

In diesem Jahr neu: Das bekannte Farbschema – die Kombination aus dem Yamaha-Blau und dem Monster-Schwarz des Titelsponsors – wurde von Designer Aldo Drudi um graue Akzente erweitert.

«Ein aufregendes neues Design, das ein jüngeres Publikum besser ansprechen wird», meinte Paolo Pavesio, Marketing & Motorsport Director von Yamaha Motor Europe.

Lin Jarvis betonte, dass Yamaha den «aggressiven» Camouflage-Anstrich nicht zufällig gewählt habe. Denn: «Wir sind bereit zu kämpfen.»

Zur Erinnerung: Die MXGP-WM 2023 beginnt am 12. März in Villa La Angostura/Argentinien.