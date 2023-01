Jeffrey Herlings: Vertrag mit KTM bis 2025 verlängert

Seit MXGP-Star Jeffrey Herlings 14 Jahre alt ist, tritt er in Red Bull-KTM-Farben an. Nach der Vertragsverlängerung über zwei weitere Jahre ist fix: Daran ändert sich bis mindestens Ende 2025 nichts.

Die gesamte Saison 2022 verpasste Jeffrey Herlings wegen einer komplizierten Verletzung an der linken Ferse. In der am 12. März in Villa La Angostura/Argentinien beginnenden MXGP-Saison 2023 greift der 99-fache GP-Sieger wieder an. Bereits im Vorfeld einigte sich der 28-jährige Niederländer bei seinem Besuch in Munderfing in der vergangenen Woche mit seinem langjährigen Arbeitgeber KTM auf eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis einschließlich 2025.

«Wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen und ich glaube, ich bin nun der dienstälteste Red Bull-KTM-Athlet, denn ich gehe in meine 15. Saison seit meiner ersten Vertragsunterzeichnung 2009. Wir haben uns jetzt auf zwei weitere gemeinsame Jahre geeinigt – und vielleicht kommt danach noch mehr. Es ist großartig», kam Herlings ins Schwärmen.

«Ich, Pit Beirer und Robert Jonas sind in dieser Zeit sehr eng zusammengewachsen, wir haben eine großartige Verbindung und zusammen mit unserer Teamkoordinatorin Valentina Ragni waren sie die Leute, die ich von Anfang an und für die gesamten 15 Jahre um mich hatte. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet und wir verfolgen alle die gleichen Ziele», unterstrich der fünffache Weltmeister. «Ich bin glücklich und dankbar, den Vertrag erneut verlängern zu können, und es ist großartig, dass das Team und das Unternehmen nach der düsteren Zeit in der Saison 2022 immer noch Vertrauen in mich haben. Ich wollte nicht wechseln, ich bin glücklich da, wo ich bin, und ich liebe diese Gruppe.»

KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer sprach von einer epischen Reise. «Es waren viele Höhenflüge und einige harte Tiefschläge dabei und wir haben gesehen, wie ein leidenschaftlicher, entschlossener, junger Kerl zu einem der besten Fahrer herangewachsen ist, die dieser Sport je gesehen hat.»

Beirer blickt dem Comeback seines MXGP-Hoffnungsträgers zuversichtlich entgegen: «In unserer gemeinsamen Geschichte gilt es noch einige Kapitel zu schreiben. 2023 wird eine Comeback-Saison für Jeffrey und für uns in der MXGP-Klasse sein. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam bis 2025 pushen werden.»

Tony Cairoli, langjähriger Gegner von Herlings und seit diesem Jahr Red Bull-KTM-Teammanager, ergänzte: «Er hat ein schwieriges Jahr hinter sich, aber Jeffrey ist so ein großer Champion, er wird wieder siegen, wie er es in der Vergangenheit getan hat. Ein Team könnte sich keinen besseren Fahrer vorstellen und es freut uns sehr, mit ihm weiterzumachen.»