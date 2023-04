Romain Febvre (Kawasaki): «Spürte Gesicht nicht mehr»

Kawasaki-Aushängeschild Romain Febvre schildert seinen harten Arbeitstag beim Lauf der Motocross-WM MXGP 2023 in Frauenfeld, der mit dem ersten Podiumsplatz der Saison belohnt wurde.

Romain Febvre konnte sich auf der Piste ‹Schollenholz› von Frauenfeld über sein erstes Podium der laufenden Saison freuen. Der 31-jährige Franzose erkämpfte die Ränge 2 und 3 in den Rennen, was ihn am Ende auf Rang 3 der GP-Wertung hinter Sieger Maxime Renaux (Yamaha) und Jorge Prado (Red Bull GASGAS) brachte. Der Kawasaki-Werksfahrer war im zweiten Rennen über weite Strecken aber der schnellste Mann auf der Piste und hätte mehr erreichen können.

Febvre hatte viel zu tun auf der engen Piste, auf der Überholmanöver unter den Top-Piloten extrem schwierig waren. «Ich habe mich gut gefühlt – das gesamte Wochenende hinweg eigentlich. Ich hatte gute Starts in beiden Rennen, aber ich habe jedes Mal in der ersten Kurve viel Boden verloren», berichtet der MXGP-Weltmeister von 2015. «Im ersten Rennen war ich zunächst Sechster und in Lauf 2 dann auf Platz 5. Ich musste Jeffrey Herlings in beiden Rennen überholen, das war auch nicht einfach und dann Prado in Lauf 2.»

Im Finish von Durchgang 2 brach der Franzose die Jagd auf seinen Landsmann Renaux ab und begnügte sich mit der zweiten Position – dabei hätte der Laufsieg für Febvre zugleich den GP-Sieg bedeutet!

Febvre hatte aber davor mehrere harsche Warnungen empfangen: Einmal stand er bei einem Sprung komplett quer in der Luft und konnte mit Mühe einen Sturz verhindern. Auch vor einer der Haarnadeln kam das Heck von Febvres Kawasaki in einer Rille bedrohlich quer, als er Prado vor sich her jagte.

Zum Kampf mit Renaux sagt er: «Ich kam mehrfach recht nahe an Maxime heran, aber ich habe jedes Mal eine Ladung Steine überall hin geschleudert bekommen. Ich konnte mein Gesicht kaum noch spüren. Ich habe hart gekämpft, aber ich konnte nichts tun. Mit dem Podium bin ich happy, es ist das erste in diesem Jahr. Wir hatten einen langen Weg, den wir mit dem Team gemeinsam gegangen sind, jetzt stehen wir hier und freuen uns sehr darüber.»

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-7

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-8

WM-Stand MXGP nach 3 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 155

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 134, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 131, (-24)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 129, (-26)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-54)

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 94, (-61)