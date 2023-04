Jeffrey Herlings (KTM/P4): «Immer noch Armkrämpfe»

Mit einem 6-4-Ergebnis verfehlte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings in Frauenfeld das Podium, weil er noch immer unter Armkrämpfen leidet – eine Folge der langen Rennpause.

Die Spuren der einjährigen Rennpause sind bei Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings immer noch zu erkennen. «Nach P3 im Qualifikationsrennen hatte ich für die Wertungsläufe einen guten Startplatz», erklärte 'The Bullet' nach dem Schweiz-Grand-Prix in Frauenfeld. In beiden Läufen duellierte er sich runden lang mit Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre und in beiden Rennen zog der Niederländer gegen den Franzosen den Kürzeren.

Im ersten Lauf wurde Herlings von P3 bis auf Rang 6 durchgereicht. Im zweiten Rennen wurde er nur von Febvre überholt und wurde mit einem 6-4-Ergebnis am Ende Vierter der Grand-Prix-Wertung.

«Die Pause am Sonntag ist mir gar nicht gut gekommen», erinnert sich Herlings. «Ich fühlte mich heute etwas steif und obwohl ich in beiden Rennen gute Starts hatte, fiel ich zurück, weil ich Armkrämpfe bekam. Ich habe an Punkten mitgenommen, was ging. Insgesamt war es kein besonders gutes Wochenende, aber auch kein schlechtes. Wir schauen jetzt nach vorn und bereiten uns für das nächste Rennen in Arco vor.»

In der WM-Tabelle hat Herlings nach 3 absolvierten Grands-Prix einen Rückstand von 21 Punkten zu WM-Leader Jorge Prado (GASGAS).

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-7

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-8

WM-Stand MXGP nach 3 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 155

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 134, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 131, (-24)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 129, (-26)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-54)

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 94, (-61)