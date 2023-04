Jeremy Seewer (Yamaha): Heimrennen zum Vergessen

MXGP-Ass Jeremy Seewer musste bei seinem Heim-Event in Frauenfeld am Sonntag eine bittere Pille schlucken. Der Yamaha-Werkspilot kam nach einem Crash nicht mehr in die Gänge.

Jeremy Seewer würde sein MXGP-Heimrennen in Frauenfeld wahrscheinlich gerne vergessen, insbesondere was die Vorkommnisse auf der Rennstrecke betrifft. Denn der Bülacher musste sich auch am Renntag mit unvorhergesehenen Zwischenfällen herumschlagen.

Im ersten Rennen sprang der 28-Jährige nach einem ordentlichen Start aus einer Kurve direkt in das Heck des vor ihm die Spur kreuzenden Calvin Vlaanderen (Gebben Yamaha) und musste bereits früh zu Boden. Mehr als Rang 20 war danach nicht mehr möglich.

Im zweiten Rennen war Seewer zu Beginn erneut im Bereich von Platz 5 unterwegs. Diesmal kam er ohne grobe Zwischenfälle durch, fand jedoch im Unterschied zu Romain Febvre (Kawasaki) keinen Weg vorbei an Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM). Der Lokalmatador fuhr deshalb ein einsames Rennen als Fünfter bis ins Ziel.

Der Yamaha-Pilot verbeugte sich nach der Zieldurchfahrt artig vor den dennoch frenetischen Fans, dazu gab es eine Art Geste der Entschuldigung. «Ich habe mich hier wunderbar gefühlt, hatte einen guten Speed und fühlte mich gut auf der Strecke», bekräftigte Seewer, der schon im Quali-Rennen am Boden lag und dann Sechster wurde. «Es hatte im ersten Lauf aber nicht lange gedauert, ehe mich wieder der Hammer getroffen hat.»

«Mein Ziel war es, solide Punkte einzufahren. Es ist nicht so, dass ich mich hingestellt habe, um hier beide Rennen zu gewinnen. Aber was mir diesmal widerfahren ist, kann man nur in der Kategorie ‹zur falschen Zeit am falschen Ort› festhalten. Ein anderer Fahrer hat vor mir einen Fehler gemacht, ist an einem Sprung von links nach rechts gezogen und im nächsten Moment lag ich schon am Boden. Ich hatte Glück, dass ich mich nicht verletzt hatte. Das Motorrad war danach zerstört – es machte keinen Spaß, mit einem verbogenen Bike vor den eigenen Fans zu fahren.»

In Lauf 2 unterlief Seewer zur Rennmitte ein kleiner Fehler als er kurz von der Bahn abkam. «Im zweiten Rennen habe ich mein Bestes getan. Aber nach dem Aufprall im ersten Rennen fühlte ich mich angeschlagen und war komplett ausgelaugt. Es ist frustrierend!»

Besonders bitter für Seewer: Den GP-Sieg räumte sein Teamkollege Maxime Renaux ab!

Seewers Blick geht jetzt in Richtung Arco: «Ich hoffe, dass ich mich gut erhole und so schnell wie möglich. Ich freue mich schon darauf, in Trentino wieder in ein paar Tagen am Gatter zu stehen.»

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-7

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-8

WM-Stand MXGP nach 3 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 155

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 134, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 131, (-24)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 129, (-26)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-54)

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 94, (-61)