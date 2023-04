Valentin Guillod (7.): «Wie der 12. Mann im Fußball»

Valentin Guillod (Honda) fuhr beim Heim-GP in Frauenfeld als bester Schweizer auf den siebten MXGP-Tagesrang und wurde von 12.000 Fans lautstark bejubelt.

Insgesamt 18.000 Zuschauer strömten am Samstag und Montag auf das Gelände von Schollenholz, 12.000 kamen allein zu den Rennen am Ostermontag. Während Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer die Hoffnungen der Schweizer Fans aufgrund eines Sturzes in Lauf 1 nicht erfüllte, löste Valentin Guillod aus dem privaten Honda-Team Motoblouz SR beim Publikum Begeisterungsstürme aus.

«Es war ein großartiges Wochenende, die Fans waren verrückt – wie der zwölfte Mann im Fußball. Die Atmosphäre war großartig. Ich habe es beim Fahren gehört, es hat mir sehr geholfen. Es war voll, ich glaube, mehr Leute hätten hier auch gar nicht Platz gehabt. Das ist richtig cool und schön für den Sport», kam der Westschweizer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com ins Schwärmen.

Nicht nur die Stimmung war toll, auch die Leistung des 30-Jährigen war überzeugend: «Ich bin wirklich sehr zufrieden. Das Ziel war, zweimal in die Top-10 zu fahren, und ich bin in den Läufen auf P7 und P9 angekommen und in der Tageswertung Siebter geworden. Das ist wirklich großartig, ich bin sehr glücklich.»

Die Strecke kannte Guillod natürlich aus der Schweizer Meisterschaft, auch wenn für die WM einige Änderungen vorgenommen wurden. «Ja, klar. Ich habe mich gut gefühlt, aber ich war in den zwei Läufen auch etwas gestresst in den ersten zehn Minuten oder drei bis vier Runden. Ich war etwas verkrampft auf dem Motorrad, weil ich nicht stürzen wollte, nachdem ich richtig gut gestartet war», schilderte er. «Die Jungs vorne sind dadurch etwas weggekommen, aber nach den ersten zehn bis fünfzehn Minuten habe ich mich gut gefühlt und angefangen aufzuholen. Es war gut», strahlte Valentin.

Das erste Top-10-Ergebnis der Saison ist in der stark besetzten MXGP-Klasse ein Motivationsschub für die kommenden Aufgaben. «Ja, genau, nächste Woche steht schon der nächste Grand Prix in Italien an. Das Ziel wird wieder sein, zweimal in die Top-10 zu fahren», kündigte Guillod mit Blick auf Arco di Trento an.

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-7

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-8

7. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-9

8. Alberto Forato (I), KTM, 12-6

9. Ben Watson (GB), Beta, 11-10

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 9-12

11. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 20-5

12. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-15

13. Alessandro Lupino (I), Beta, 15-11

14. Stephen Rubini (F), Honda, 14-13

15. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-20

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 13-16

17. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 21-14

18. Maximilian Spies (D), KTM, 18-18

19. Alvin Östlund (S), Honda, 17-19

20. Brian Bogers (NL), Honda, 25-16

21. Brent van Doninck (B), Honda, 16-21



Ferner:

26. Paul Haberland (D), Husqvarna, 28-24

27. Mark Scheu (D), Husqvarna, 26-25

30. Noah Ludwig (D), KTM, 37 (DNF)-28

37. Pauls Jonass (LAT), Honda, 40-36

WM-Stand MXGP nach drei Grand Prix:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 155

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 134, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 131, (-24)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 129, (-26)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-54)

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 94, (-61)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 90, (-65)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 79, (-76)

9. Alberto Forato (I), KTM, 76, (-79)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 76, (-79)

11. Pauls Jonass (LT), Honda, 56, (-99)

12. Valentin Guillod (CH), Honda, 54, (-101)