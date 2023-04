Max Spies (KTM): «Ein enttäuschendes Wochenende»

In Pietramurata/Italien fand die vierte Runde der Motocross-WM 2023 statt. KTM-Kosak-Pilot Max Spies wollte auf der ungeliebten Strecke um MXGP-Punkte kämpfen, doch das Pech fuhr immer mit.

Dass Pietramurata kein Zuckerschlecken werden würde, ahnte Max Spies schon vor dem Rennwochenende, denn die rutschige und mit vielen Steinen gespickte Strecke gehörte noch nie zu seinen Lieblingen. Dennoch wollte er sein Bestes geben und möglichst wieder in die Punkteränge fahren.

Das Qualifikationsrennen war bis auf die wenigen letzten Runden eine gute Probe für den Rennsonntag. Der KTM-Pilot zeigte von weit hinten kommend eine starke Aufholjagd auf Position 22. Das Ausbremsen des Bikes war sein Fehler, aber dass es erst wieder nach 20 Sekunden ansprang, war einfach nur Pech. Am Ende schaffte er es nur als 27. durchs Ziel zu kommen.

Der Start für den ersten Wertungslauf war ordentlich und Spies konnte viele Positionen gutmachen – aber das Glück war wieder nur kurz auf seiner Seite. «Im ersten Lauf bin ich gut um die erste Kurve gekommen und war etwa auf Platz 20. In der zweiten Kurve war ich aber dann in einen Crash verwickelt und war wieder ganz hinten», erklärte der 19-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Leider konnte ich dann nicht meinen Flow finden und bin dann auf Platz 30 rumgestochert und am Ende bin ich auf Platz 27 durchgekommen. Das war einfach gar nicht mein Rennen.»

Trotz mäßigem Start in den zweiten Wertungslauf war die Motivation für ein gutes Rennen hoch. Ohne Punkte wollte Spies nicht die Heimreise antreten. «Im letzten Rennen konnte ich gut bis Platz 20 vorfahren, aber dann hat mich mein Teamkollege Tom Koch überholt», schilderte der Teenager. «Ich habe trotzdem nicht aufgegeben und habe weiter um einen möglichen Punkt gekämpft. Es wäre schön gewesen, nach so einem schlechten Wochenende wenigstens mit einem Punkt wieder Heim zu fahren.»

Koch hatte einen weiteren Fahrer überholt und befand sich auf Rang 19. «Ich habe um die letzte Position der Punkte hart gekämpft. Mein Gegner, der mit mir um den Punkt gekämpft hatte, hat dann aber die Kontrolle verloren und sein Bike ist in mich reingeflogen. Wir lagen beide drei Kurven vor dem Ziel am Boden und die Punkte waren weg», stöhnte Spies. «Ich habe jetzt ein paar Prellungen und Zerrungen, aber zum Glück nichts Schlimmeres.»

Mit zwei 27. Plätzen belegte er ohne Punkte Gesamtrang 28. «Das Wochenende war einfach sehr enttäuschend. Ich wusste zwar von vornherein, dass mir die Strecke nicht so liegt, aber ich wollte trotzdem das Beste herausholen.»

Ergebnis MXGP of Trentino:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-2

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 9-1

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 3-7

5. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 4-10

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-6

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 12-4

8. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-11

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-12

10. Alberto Forato (I), KTM, 5-15

11. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 16-5

12. Ben Watson (GB), Beta, 11-13

13. Brent van Doninck (B), Honda, 23-8

14. Alessandro Lupino (I), Beta, 15-14

15. Brian Bogers (NL), Honda, 22-9

16. Alvin Östlund (S), Honda, 13-17

17. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-34

18. Pierre Goupillon (F), KTM, 14-18

19. Adam Sterry (GB), KTM, 17-16

20. Tom Koch (D), KTM, 19-19

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 18-22

22. Michael Ivanov (BUL), Husqvarna, 29-20

23. Arminas Jasikonis (LTU), GASGAS, 20-21

…

28. Maximilian Spies (D), KTM, 27-27

34. Mark Scheu (D), Husqvarna, 28-33 (DNF)

37. Paul Haberland (D), Husqvarna, 36 (DNF)- DNS

WM-Stand MXGP nach 4 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 201

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-17)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 175, (-26)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 166, (-35)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 136, (-65)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 125, (-76)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 120, (-81)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 108, (-93)

9. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 107, (-94)

10. Alberto Forato (I), KTM, 98, (-103)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 84, (-117)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 15 (-186)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11, (-190)

22. Maximilian Spies (D). KTM, 11, (-145)