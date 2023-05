Liam Everts (KTM/3.): Piste am Sonntag zu schnell?

Red Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts sicherte sich beim spektakulären Frankreich-Grand Prix in Villars-sous-Écot das zweite GP-Podium seiner noch jungen Karriere.

Liam Everts macht in seiner ersten MX2-Saison als offizieller Werksfahrer in der Red Bull-KTM-Truppe weiter Fortschritte. Der 18-jährige Belgier erreichte in Villars-sous-Écot am Wochenende mit Rang 2 in Durchgang 1 sein bisher bestes Einzelergebnis. Everts musste sich dabei nur dem Lokalmatador und späteren GP-Sieger Thibault Benistant (Yamaha) geschlagen geben.

Im zweiten Lauf war Everts wieder gut unterwegs und kämpfte zeitweise sogar gegen Benistant und Kay de Wolf (Husqvarna) um P2, ehe er im Finish seinen KTM-Teamkollegen Andrea Adamo (19) passieren lassen musste und als Vierter ankam. In der Addition bedeutete das dennoch P3 in der Tageswertung – für Everts war es das zweite Grand Prix-Podium seiner Karriere.

«Ich hatte am Samstag viel Spaß auf der Piste», erzählte Everts, der sich am Samstag im Quali-Rennen P3 gesicherte hatte. «Am Sonntag war die Strecke jedoch ein wenig zu schnell. Ich bin froh, dass ich ohne Verletzungen, in einem Stück und noch dazu mit einem guten Resultat abreisen konnte. Ich habe nie aufgegeben und permanent 100 Prozent gegeben. Ich bin super glücklich über mein zweites GP-Podium.»

Der Sohn von Rekord-Champion Stefan Everts (50) weiß: «Es war ein solides Wochenende und recht eng mit Andrea. Am Ende von Lauf 2 habe ich etwas den Rhythmus verloren. Ich wusste dann, dass es schwer sein würde, Andrea noch einzuholen – er war sehr schnell.»

Am übernächsten Wochenende geht die Motocross-WM in lettischen Kegums weiter. Dort erwartet die Asse dann wieder eine Sandpiste. Liam Everts belegt in Klassement der MX2-Kategorie im Moment P7, hat aber nur einen geringen Rückstand auf die vor ihm platzierten Fahrer auf den Rängen 5 und 6.

Ergebnis MX2, Villars-sous-Écot (21. Mai):

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

3. Liam Everts (B), KTM, 2-4

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-5

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

7. Marc-Antoine Rossi (I), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-9

9. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 11-8

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-11

11. Oriol Oliver (E), KTM, 13-14

12. Isak Gifting (S), GASGAS, 10-17

13. Federico Tuani (I), KTM, 15-15

14. Mikkel Haarup (DK), KTM, 9-27

15. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 30-10

16. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 23-12

17. Mike Gwerder (CH), KTM, 20-13

18. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 12-25

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-16

20. David Braceras (E), Kawasaki, 14-29

MX2-WM-Stand nach 7 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-1)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 307, (-12)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 303, (-16)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 254, (-65)

7. Liam Everts (B), KTM, 235, (-84)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 201, (-118)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 196, (-123)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 149, (-185)