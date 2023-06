Das Drama von Jeffrey Herlings (KTM) im Talkessel

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings stürzte beim Grand-Prix of Germany im ersten MXGP-Lauf in Führung liegend und fiel danach auf P20 zurück. Zum zweiten Lauf konnte er nicht mehr antreten.

Der Crash ereignete sich nach der Liqui Moli Auffahrt bei der Anfahrt zum folgenden Table. Jeffrey Herlings hatte in der 12. Runde des ersten MXGP-Wertungslaufs die Führung übernommen. Am Ende des Rennens wechselte er beim Überrunden die Spur, nutzte die Innenlinie und fädelte vor der Anfahrt zum nächsten Sprung mit dem Vorder- und Hinterrad in unterschiedliche Spurrinnen ein (cross-rutted). Herlings flog dabei heftig über den Lenker ab. Sein Motorrad überschlug sich und blieb an der Auffahrt zum folgenden Sprung entgegen der Fahrtrichtung liegen. Zwar konnte der Niederländer das Bike aufheben und seine Fahrt fortsetzen, doch in den nächsten 4 Runden wurde er bis auf P20 durchgereicht.

Nachdem Herlings zum zweiten Lauf nicht erschien, wurde klar, dass er sich schwerer verletzt haben musste. Mit einem Eisbeutel im Nacken suchte er nach dem Rennen das Medical Center im Paddock des Talkessels auf.

Die Team-Koordinatorin des KTM-Werksteams, Valentina Ragni, erklärte auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com: «Wir wissen im Moment noch nichts. Jeffrey befindet sich bereits auf dem Heimweg und wird sich zu Hause untersuchen lassen.»

Durch den Ausfall von Herlings und den Doppelsieg von WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) konnte der Spanier seinen Vorsprung in der Tabelle auf 67 Punkte ausbauen.

MXGP WM-Stand nach 9 Grands-Prix:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 453

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-67)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 347, (-106)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 337, (-116)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 320, (-133)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 304, (-149)