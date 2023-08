Uddevalla: Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) gewann den ersten MXGP-Lauf zum Großen Preis von Schweden in Uddevalla. Romain Febvre (Kawasaki) führte das Rennen zunächst an und stürzte. Tom Koch (KTM) erreichte P14.

Erster Wertungslauf der Klasse MXGP, Großer Preis von Schweden in Uddevalla: Nach den nächtlichen Regenfällen trocknete die Strecke während des ersten MXGP-Laufs weiter aus und es bildeten sich tiefe Spurrinnen. Außerhalb der Ideallinie wurde es schwierig und unvorhersehbar. Deshalb gab es auch in diesem Rennen zahlreiche Stürze.

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zog den Holeshot vor WM-Leader und Polesetter Jorge Prado (GASGAS). Prado blieb in Schlagdistanz zum Franzosen, hielt sich aber ansonsten zurück. «Ich bin nur hinterhergefahren und habe auf seinen Fehler gewartet», erklärte Prado. Der Fehler passierte in Runde 7. Febvre verfehlte an einer Bergkuppe die Spurrinne, verlor die Balance und kippte um. Prado musste nur vorbeifahren und erbte die Führung. Der Spanier zog danach souverän seine Linien und gewann mit einer scheinbaren Lockerheit das Rennen vor Febvre und Seewer.

Mit seinem 12. Laufsieg in der laufenden Saison vergrößerte WM-Leader Prado seinen Vorsprung in der WM-Tabelle gegenüber Febvre von 102 auf 105 Punkte.

Der schweizerische Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer startete auf P3 und fuhr ansonsten ein solides und unauffälliges Rennen, während Valentin Guillod, Tim Gajser (Honda), Calvin Vlaanderen und Maxime Renaux stürzten. Pauls Jonass (Honda), der nach seiner Verletzungspause in den Rennzirkus zurückkehrte, zeigte auf P4 eine gute Leistung.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings hatte keinen guten Start in dieses Rennen und war während der ersten Runden gehandicapt, nachdem sein Gabelschützer am Vorderrad halb abriss. Das Plastikteil hing lose an der Gabel und drohte, in die Speichen des Vorderrades zu gelangen. Nachdem das Teil nach etwa zwei Runden endgültig abgerissen war, verbesserten sich auch seine Rundenzeiten und 'The Bullet' konnte von P13 bis auf Rang 8 nach vorne fahren.

Erneut ein starkes Rennen zeigte der niederländische Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff, der mehrere Überholmanöver erfolgreich platzieren konnte und im Rennen von P9 auf P5 nach vorne fuhr.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch startete im Bereich von P16. Im Rennen überholte er den norwegischen Wildcard-Piloten Cornelius Toendel (Honda) und profitierte später vom Ausfall Alvin Östlunds. Am Ende überquerte Koch die Ziellinien auf P14. Sein Teamkollege Maximilian Spies hatte keinen guten Start und musste sich von ganz hinten nach vorn kämpfen. Sein Einsatz wurde auf P20 mit immerhin einem weiteren WM-Punkt belohnt.

Ergebnis MXGP Uddevalla, Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Pauls Jonass (LT), Honda

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Alberto Forato (I), KTM

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM

9. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

10. Tim Gajser (SLO), Honda

11. Jere Haavisto (FIN), KTM

12. Alessandro Lupino (I), Beta

13. Maxime Renaux (F), Yamaha

14. Tom Koch (D), KTM

15. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

17. Danne Karlsson (S), GASGAS

18. Cornelius Toendel (N), Honda

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Maximilian Spies (D), KTM

21. Brian Bogers (NL), Honda

22. Anton Nordström Graaf (S), Kawasaki

23. Kevin Brumann (CH), Yamaha

24. (DNF) Alvin Östlund (S), Honda

25. (DNF) Benoit Paturel (F), Yamaha

26. (DNF) Valentin Guillod (CH), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Honda

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna