Tim Gajser (Honda): Zwei Siege, trotzdem nur Dritter

Honda-Star Tim Gajser erlebte beim Saisonauftakt der Motocross-WM 2024 in Argentinien einen ereignisreichen Rennsonntag, konnte sich aber am Ende souverän den Sieg im zweiten Durchgang der MXGP sichern.

Tim Gajser gewann in Villa La Angostura in Patagonien beim Auftakt der MXGP-Saison 2024 zwei von drei Rennen, war aber in der GP-Tageswertung dennoch nur Dritter. Der Slowene triumphierte am Samstag im Qualifikationsrennen und war im ersten Durchgang auf der Jagd nach Jorge Prado (Red Bull GASGAS) und Maxime Renaux (Yamaha), als ihm gleich zwei Fehler innerhalb weniger Meter passierten.

Ein Ausrutscher auf der Innenspur in der Bergauf-Haarnadel warf den fünffachen Champion bis auf P13 zurück. Nach einer starken Aufholjagd kam das Motocross-Aushängeschild der Honda Racing Corporation als Fünfter ins Ziel. Das zweite Rennen diktierte der 27-Jährige, der sich in seiner Heimat gerade ein schmuckes, neues Zuhause errichten lässt, von der Spitze aus vom Start bis ins Ziel.

«Im ersten Rennen ist mir dieser Fehler unterlaufen – ich bin gestürzt – eigentlich habe ich mehrere Fehler gemacht. Ich habe vielleicht zu viel Druck gemacht. Die Piste hat nichts verziehen und war wirklich rutschig – man konnte nicht wirklich Druck machen. Ich habe mich dann gesammelt und einige gute Manöver gezeigt und noch von 13 auf Platz 5 gefahren, was okay war. Der Speed war da, das war gut, es war nur schade wegen des Sturzes.»

Zu Lauf 2 sagt der Mann aus Pecke nahe Maribor: «Ich habe mich voll auf den Start konzentriert, weil dieser sehr wichtig war. Ich bin dann als Erster weggekommen. Jorge war aber das ganze Rennen über knapp hinter mir. Wir haben viel Druck gemacht. Ich bin happy über diesen Sieg im zweiten Durchgang und über das GP-Podium zum Auftakt.»

Das Fazit des Honda-Stars: «Die Saison mit einem Podium zu starten, macht mich wirklich happy. Ich möchte mich meinem gesamten Team bedanken. Wir haben hart über den Winter gearbeitet. Es war das erste Rennen und es kommen noch viele. Ich bin glücklich, dass wir so begonnen haben.»

Die Motocross-WM macht in zwei Wochen Station auf der Piste von Xanadu Arroyomolinos, etwas außerhalb von Madrid.

Ergebnis MXGP Neuquen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-1

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 3-4

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-6

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 7-5

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-8

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 8-7

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-9

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 12-10

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 11-11

12. Ben Watson (GB), Beta, 10-12

13. Ivo Monticelli (I), Beta, 13-13

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-14

15. Isak Gifting (S), Yamaha, 16-15

16. Cornelius Toendel (N), KTM, 14-17

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 27-16

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Ruben Fernandez (ESP), Honda

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

WM-Stand MXGP nach Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 54 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 51, (-3)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 51, (-3)

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 46, (-8)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 39, (-15)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 34, (-20)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 32, (-22)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 28, (-26)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 26, (-28)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 26, (-28)

…

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5, (-49)