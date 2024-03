Maxime Renaux: «Ich konnte nicht einmal stehen»

Für Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux ist die WM-Saison bereits gelaufen, denn er muss sich einer Operation im rechten Fuß unterziehen. Es handelt sich um den Bruch, den er sich im vergangenen Jahr zugezogen hatte.

Der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux rangierte sowohl im Qualifikationsrennen am Samstag als auch im ersten Wertungslauf in der Spitzengruppe und präsentierte sich damit als einer der Top-Favoriten für diese WM-Saison. Besonders im ersten Lauf am Sonntag war auffällig, dass er das enorm hohe Anfangstempo nicht über die Distanz gehen konnte. Er fiel von P2 auf P5 zurück. Am Start zum zweiten Lauf fehlte der Franzose: Er und das Team hatten die Reißleine gezogen. Jetzt steht für Renaux eine weitere Operation an.

Zur Vorgeschichte: Maxime Renaux hatte sich am 6. Mai 2023 auf genau dieser Strecke in Arroyomolinos im Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Spanien ohne Sturz einen Bruch im rechten Fuß zugezogen, der operiert werden musste. Nach 3 Monaten Verletzungspause kehrte er in die Weltmeisterschaft zurück.

Dieser Bruch bereitet Renaux aber weiterhin Probleme. Es ist zu befürchten, dass die Bruchstellen nicht gut verheilt sind. Renaux leidet unter permanenten Schmerzen und kann kaum auf den eigenen Beinen stehen.

«Ich habe mein Bestes gegeben, um die Schmerzen zu überwinden, aber es war einfach nicht möglich», erklärte der frustrierte Renaux. «Das Team und ich haben alles versucht, um einen weiteren Eingriff an meinem Fuß zu vermeiden, aber leider hat das nicht funktioniert. Wir haben heute in Madrid die Entscheidung getroffen, einen Schritt zurückzutreten und meinen Fuß erneut operieren zu lassen. An den beiden ersten Rennwochenenden dieser Saison konnte ich nicht einmal auf meinen Füßen stehen oder laufen. Jetzt müssen wir diese bittere Pille schlucken, aber ich werde niemals aufgeben und zurückkommen.»