Jeremy Seewer in Maggiora: Erstes Kawasaki-Podium

Jeremy Seewer fuhr in Maggiora sein erstes MXGP-Podium mit Kawasaki ein

Der Schweizer MXGP-Pilot Jeremy Seewer sicherte sich in Maggiora sein erstes Podium für das Werksteam von Kawasaki, erlebte aber am Beginn von Lauf 2 eine Schrecksekunde.

Jeremy Seewer konnte am Sonntag beim Klassiker der Motocross-WM in Maggiora in der Nähe des Lago Maggiore ein wichtiges Zeichen setzen. Der 29-Jährige stand nach seinem Wechsel von Yamaha erstmals mit der 450er-Werks-Kawasaki auf dem Podium eines MXGP-Events.

Der Schweizer beendete Lauf 1 auf der Piste mit tiefen Rillen und wenig Überholmöglichkeiten auf Rang 5. Dabei war er zu Beginn sogar kurz in Führung. Als Tim Gajser (Honda) vorbeizog, rammte Seewer auf der Startgeraden jedoch eine Plastik-Barriere und musste kurz aus dem Sattel. Den zweiten Lauf beendete Seewer dann erstmals mit der Kawasaki auf dem Podium, erlebte aber gleich in der Startphase eine ziemlich heftige Schrecksekunde, die in einem Massen-Crash ausartete.

Der Bülacher, der in die Massenkarambolage mit Jorge Prado (Red Bull GASGAS) und Landsmann Valentin Guillod (Honda) verwickelt war, konnte auf seiner Kawasaki sitzen bleiben, da er im Gegensatz zu Prado auf der Außenspur Platz zur Richtungskorrektur hatte. «Es war im zweiten Rennen schon auch etwas Glück dabei, mit den Ausfällen von Jorge und so weiter», erkennt Seewer, der kurz nach dem Rennen nicht wusste, dass ausgerechnet Landsmann Guillod der Auslöser des Crashes war.

«Mein Start war eigentlich nicht der beste, die Position war jedoch solide», analysiert Seewer. «Aber vor Kurve 2 hat uns dann jemand von hinten massiv getroffen. Ich hatte Glück, dass ich auf dem Bike blieb. Ich bin dann aber mit etwas Spielraum gefahren, denn die Piste war ziemlich rutschig. Es klingt vielleicht etwas seltsam, aber ich denke, ich verdiene es. Ich will jetzt die Lücke zu den Top-Leuten weiter verringern.»

Seewer hat in der WM Boden auf Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen gut gemacht, dem Schweizer fehlen aktuell noch sieben Punkte auf Tabellenrang 4. Die MXGP-WM siedelt nun zu zwei Grand Prix nach Indonesien, ehe das Programm im Sommer in Europa fortgesetzt wird.

MXGP Maggiora:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2. Jeffrey Herlings (KTM, 3-1

3. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 5-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-5

5. Brian Bogers (NL), Fantic, 6-4

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-10

7. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-9

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-8

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 8-12

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-24 (DNF)

WM-Stand nach 10 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 511 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 477, (-34)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 440, (-71)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 339, (-172)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 332, (-179)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-184)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 302 (-209)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-237)

9. Brian Bogers (NL), Fantic, 213 (-298)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 206, (-305)