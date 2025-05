Vorschau Grand Prix of Germany im Talkessel

Der Deutschland GP im Talkessel markiert nicht nur den Höhepunkt der Saison, sondern auch die Saisonhalbzeit. In allen Klassen werden hochkarätige Rennen erwartet. Simon Längenfelder wird den Kessel zum brodeln bringen.

Das Fahrerlager im Talkessel ist bezogen und die letzten Vorbereitungen für den Höhepunkt der Saison, den Grand Prix of Germany, laufen auf Hochtouren. Die Wettervorhersagen sind durchwachsen. Nachdem es am vergangenem Mittwoch einige Regenschauer gegeben hat, befindet sich das gesamte Areal rund um den Talkessel in gutem Zustand. Am Freitag und Samstag soll es bei Tageshöchsttemperaturen von 25 Grad und leichter Bewölkung definitiv trocken bleiben. Am Sonntag könnten nach dem Stand der Dinge einige Wolken aufziehen. Niederschläge sind aber erst für die späten Nachmittagsstunden angekündigt. Insgesamt werden die Bedingungen für Fahrer und Zuschauer also sehr gut sein.

In der MXGP-WM bleibt der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre der Gejagte. Lucas Coenen (KTM) ist mit 47 Punkten Rückstand auf Platz 2 weiterhin gut im Rennen und der Talkessel liegt dem Belgier. Zur Erinnerung 2023 kam Lucas als Rookie in die MX2-WM und gewann im Talkessel den ersten MX2-Lauf. Im zweiten Lauf führte er das Rennen erneut 10 Runden lang an, doch ein Kettenriss am 3. Berg verhinderte seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Diesen holte damals Liam Everts auf KTM und auch dies war der erste Grand-Prix-Sieg in der Karriere des jüngsten Sprosses der Everts-Dynastie.

WM-Stand nach WM-Runde 9 von 20



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 441 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 394, (-47)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-136)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 302, (-139)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 292, (-149)

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 289, (-152)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 253, (-188)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 228, (-213)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 219, (-222)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 204, (-237)

11. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 163, (-278)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 35, (-406)

Über die MX2-WM braucht nicht mehr viel gesagt zu werden: Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder startet mit dem Redplate des Tabellenführers und allein das wird den Kessel am Hang der Nationen zum Kochen bringen – so viel ist jetzt schon sicher. Die Frage ist, wie fit Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) nach seiner in Ernée zugezogenen Knöchelverletzung ist.

Im Rahmenprogramm starten die Motocross-Damen zu ihrem dritten Lauf und die Fans werden sich natürlich an den Sieg von Larissa Papenmeier (Honda) im vergangenen Jahr erinnern. Larissa wird also auch in diesem Jahr als die Talkessel-Königin gefeiert werden, denn sie bleibt weiterhin die beste deutsche Pilotin in der Damen-WM. Nach 3 absolvierten WM-Läufen rangiert sie in der Meisterschaftstabelle auf Platz 7. Die WM-Führende, Titelverteidigerin Lotte van Drunen (Yamaha) musste sich zuletzt in Spanien mit Platz 3 abfinden, aber die Niederländerin kommt weiterhin als WM-Führende in den Talkessel. Ihr Vorsprung gegenüber Kiara Fontanesi (Yamaha) beträgt aber nur knappe 8 Punkte.

Nach seinem Doppelsieg in Ernée hat Nicolo Alvisti (KTM) aus Italien nach bereits 7 absolvierten Läufen die Führung in der EMX125 übernommen, nachdem der Ungar Aron Katona in Ernée leer ausging.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 31. Mai 2025



12:00 – Studio Show mit Paul Malin



13:35 – MX2 Zeittraining

14:10 – MXGP Zeittraining



14:50 – WMX Lauf 1

15:40 – EMX125, Lauf 1



16:25 – MX2 Qualifikationsrennen

17:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 01. Juni 2025



09:35 – WMX Lauf 2

11:25 – EMX125, Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr