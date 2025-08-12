Glenn Coldenhoff – weshalb 2025 alles zusammenpasst

Der Kampf um den MXGP-Titel 2025 zwischen Romain Febvre und Lucas Coenen ist das heißeste Thema in dieser Saison, aber auch Glenn Coldenhoffs Comeback und die Aussicht auf den dritten Gesamtrang sind beeindruckend.

Viele Fahrer verfügen über das nötige Können, die richtige Motorradabstimmung und eine verletzungsfreie Saison, um den Höhepunkt ihrer Karriere zu erreichen. Glenn Coldenhoff, einer der ältesten Athleten in der MXGP-Kategorie, der bereits elf Jahre Erfahrung in dieser Klasse vorweisen kann, hat mit Fantic Factory Racing diesen «Sweet Spot» gefunden. Der Niederländer erreichte 2025 fünf Podestplatzierungen, zwei davon in den letzten vier Grands Prix, und ist nur noch einen Pokal von seiner besten Saisonleistung entfernt.

Coldenhoff war immer ein Top-Fahrer. Wenn er 2025 in der Gesamtwertung den 3. Platz belegt, würde er seine beste Platzierung aus dem Jahr 2019 einstellen. 2022 war er Fünfter, 2023 Vierter und 2024 Sechster. Seine Beständigkeit hat sich ausgezahlt. Er hat fünf MXGP-Siege auf seinem Konto, davon vier seit 2019, den letzten 2022. Weitere Höhepunkte waren seine Dominanz für das Team der Niederlande beim Motocross of Nations 2018 in RedBud in den USA, sein erster MXGP-Sieg 2015, der erste Motocross-Triumph von GASGAS 2020 und seine drei Jahre bei Red Bull KTM.

Er ging für die Hersteller Suzuki, KTM, GASGAS, Yamaha sowie Fantic an den Start und ist für Elite-Satellitenteams wie das ehemalige Standing-Construct-Team gefahren. 2025 ist sein zweites Jahr in den Farben von Fantic und sein fünftes beim Team Louis Vosters (ehemals Wilvo). Im Vergleich zu 2024, als er zwar den sechsten Platz erreichte, aber keinen Podestplatz holen konnte, ist er in diesem Jahr weitaus erfolgreicher.

2025 fehlten Tim Gajser, ein topfitter Jeffrey Herlings und Maxime Renaux sowie Pauls Jonass größtenteils, aber Coldenhoff holte in den ersten fünf Grands Prix mit einem starken Teilnehmerfeld drei Podestplätze. Der Familienvater hat Fortschritte gemacht, auch dank der Entwicklungsarbeit von Fantic an Motor und Elektronik. Seltsamerweise ist seine Zukunft ungewiss…

Glenn, was ist 2025 anders? Wie hast du diese Ergebnisse erzielt?

Fantic hat zusammen mit unserem Team beim Motorrad einen fantastischen Job gemacht. Als Fahrer suchst du nach einem bestimmten Gefühl und nach dem, womit du dich wohlfühlst, und genau das habe ich jetzt. Ich habe seit November nichts an meiner Maschine verändert. Das bedeutet, dass sie ziemlich gut ist, glaube ich. Als ich in den Schlammrennen ein wenig zu kämpfen hatte, habe ich mich entschlossen, die Federung ein wenig zu verändern. Aber am Ende sind wir wieder zu meinem alten Setup zurückgekehrt. Ich weiß, wie das Motorrad auf jedem Untergrund reagiert, und ich denke, das sieht man auch in meiner Saison. Okay, ich hatte Mitte der Saison einen Einbruch, meine Ergebnisse sind etwas schlechter geworden, aber ich hatte mit einigen Problemen zu kämpfen. Wenn ich mich gesund und körperlich fit fühle, glaube ich, dass ich jedes Wochenende ganz vorne mitfahren kann.

Die Weiterentwicklung des Motorrads war also entscheidend?

Früher habe ich während des Trainings viel gemeckert. Wenn du jetzt jemanden aus dem Team fragst, worüber ich mich dieses Jahr beschwert habe, wird er dir sagen, dass er nichts gehört hat! Ich gebe den Leuten von Fantic immer noch Feedback, wie sie das Motorrad verbessern können. Aber Beschwerden? Keine. Null. Sie haben zusammen mit der Elektronik wirklich sehr gute Arbeit am Motor geleistet. Da haben sie sich wirklich gesteigert. Letztes Jahr habe ich versucht, ihnen zu erklären, was ich mir vorstelle. Und sie haben meine Kommentare verstanden. Sie haben es geschafft, das am Motor umzusetzen, und als ich auf das Motorrad gestiegen bin, habe ich gesagt: «Ja!»

Hat dir die Erfahrung aus fünf Teams oder Marken geholfen?

Ja, ich hatte das Glück, für wirklich sehr gute Teams zu fahren – für sehr gute Privatteams und Werksteams, und ich habe es geschafft, mit allen auf das Podium zu kommen. Ich habe versucht, all das Gute von diesen Marken bei Fantic einzubringen, und wir versuchen immer noch, uns zu verbessern. Das ist wirklich schön zu sehen, denn bei Fantic gibt es nicht so viele Leute, aber diese Leute verstehen wirklich etwas und sind in der Lage, uns wettbewerbsfähig zu machen. Im Team haben wir unseren Elektronik-Experten, der sich um die Mappings, die Daten und so weiter kümmert, und dann haben wir noch einen Mitarbeiter im Werk, der sich ebenfalls um all diese Dinge kümmert. Ich finde also, dass die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt wirklich gut sind. Letztes Jahr waren wir vielleicht noch nicht so sehr ein Team, aber dieses Jahr sind wir es definitiv. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der gut ist. Brian [Bogers] ist gut. Bona [Andrea Bonacorsi] auch.

Manchmal funktioniert es nicht, Gefühle und positive Energie von einer Marke oder einem Team auf ein anderes zu übertragen. Jorge Prado ist derzeit vielleicht das beste Beispiel dafür. Auch in diesem Bereich hat dir die Erfahrung geholfen ...

Sicher. Ich weiß nicht, was er [Jorge] tun wird, und ich habe auch nicht mit ihm gesprochen, aber ich weiß, dass er wirklich sehr unglücklich ist. Aber ich war schon einmal in einer ähnlichen Situation. Als ich zu Yamaha kam, war es am Anfang auch sehr schwer, weil ich viele Jahre auf einer KTM und dann auf einer GASGAS gefahren bin. KTM hat definitiv viele positive Eigenschaften an ihren Motorrädern. Man muss sich daran gewöhnen [an ein neues Motorrad] und versuchen, seine Leute dazu zu bringen, so zu arbeiten, wie man es möchte. Es ist immer gut, wenn die Leute hinter einem stehen, auch wenn es in manchen Situationen schwierig ist. Denn wenn man einen Teamkollegen hat, der gut ist, dann sagen sie: «Ah, schau mal, er kann es ...» Man muss mental stark bleiben, an sich glauben und darf den Glauben nicht verlieren. Wenn man ein schwieriges Arbeitsverhältnis hat, sollte man vielleicht versuchen, einen Weg zu finden, um die Leute zusammenzubringen und alle in die gleiche Richtung zu lenken. Ich glaube, ich habe im Laufe der Jahre einige Erfahrungen damit gesammelt. Es ist auch interessant, weil es zeigt, wie kompliziert dieser Job ist, denn man muss nicht nur Ergebnisse liefern, sondern vielleicht auch ein Motorrad entwickeln, das nicht zu einem passt. Man muss ein ganzes Team um sich herum halten – man will nicht isoliert sein.

Da müssen viele Dinge zusammenpassen...

Ja, es ist wirklich hart. Und vergiss nicht, dass Jorge auch gerade eine Verletzung hinter sich hat. Für ihn ist die Umstellung noch viel größer. Er ist von Europa in die USA gekommen und ist sein ganzes Leben lang KTM gefahren, also kennt er kein anderes Motorrad. Als ich seine Interviews am Anfang gesehen habe, war ich überrascht. Er sagte: «Das Motorrad ist fantastisch ...» und so weiter. Ich dachte: «Okay ...» Wenn er das sagt, dann könnte man meinen, dass er im Freien gewinnen kann. Aber ich habe gehört, dass er nur ein paar Tests für Supercross gemacht hat. Ich meine, zum Beispiel in Lommel zu trainieren oder in Lommel Rennen zu fahren, ist wie Tag und Nacht. Es ist also definitiv hart. Die Testtage sind so unglaublich wichtig. Man muss die perfekte Strecke zum Testen finden, sonst macht es keinen Sinn. Okay, man kann seine Kommentare zum Motorrad abgeben. Aber das Wichtigste ist, was man bei den Rennen fühlt.

Wenn es um dein Fahrverhalten und dein Gefühl auf der Strecke geht: Würdest du heute gegen den RedBud Glenn von 2018 antreten können?

Ich habe das gleiche Gefühl wie in RedBud. Okay, dort war es ziemlich unglaublich. Ein bisschen Magie... und das bei einem solchen Rennen zu schaffen, ist etwas ganz Besonderes. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann. Ich glaube, ich bin fitter als je zuvor. Außerdem macht das Motorrad genau das, was ich will: Ich brauche weniger Energie, um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen. Und deshalb kann ich am Ende der Rennen auch noch weiter pushen und habe immer noch etwas übrig für die letzten fünf Minuten. So ein Motorrad zu fahren, ist wirklich schön.

Es ist frustrierend, dass man mit zunehmendem Alter zwar klüger wird und die Dinge leichter fallen, aber...

Ja, aber ich finde es schön zu sehen, dass Leute wie Romain [33] und ich immer noch mit den jungen Fahrern mithalten können. Und okay, [Lucas] Coenen ist ein riesiges Talent. Das ist wie bei Jorge oder Ken Roczen in der Vergangenheit. Es ist schön, mit 34 Jahren immer noch konkurrenzfähig zu sein und gegen diese Jungs zu kämpfen.

Das Team wird offenbar 2026 von Fantic zu Ducati wechseln. Was bedeutet das für dich? Dein Name wurde noch nicht mit den Italienern in Verbindung gebracht, obwohl du 2025 in der MXGP-WM Dritter werden könntest ...

In dieser Welt gibt es derzeit so viele Veränderungen. Ich bin mit einigen Teams hier und auch mit einigen Teams in den USA im Gespräch. Es kann in jede Richtung gehen. Ich werde mir einfach anschauen, was am besten zu mir passt, also das Gesamtpaket: Ich brauche ein gutes Motorrad, ein gutes Team und ein angemessenes Gehalt, was auch wichtig ist. Ich habe immer davon geträumt, in die USA zu gehen, zumindest für Outdoor-Rennen und vielleicht SMX. Aber das war immer nur ein Traum. Im Moment habe ich keine Ahnung, wo ich landen werde. Es gibt einige Gespräche, aber wie gesagt, nichts ist sicher.