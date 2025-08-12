Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Gewagte These von Montoya

Coenen-Brüder in die USA: KTM schließt nichts aus

Von Ivo Schützbach
Der Belgier Lucas Coenen zeigt mit gerade mal 18 Jahren eine fantastische erste Saison in der Motocross-Topklasse MXGP und ist derzeit WM-Zweiter. Wie sich KTM-Rennchef Pit Beirer dessen nahe Zukunft vorstellt.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Als MX2-Vizeweltmeister des Vorjahres beförderte KTM Lucas Coenen für diese Saison in die Königsklasse MXGP, wo er neben Jeffrey Herlings im Red-Bull-Werksteam fährt.

Der 18-Jährige überrascht selbst Experten mit seinen Leistungen und liegt nach 30 von 40 Rennen mit nur neun Punkten Rückstand auf Romain Febvre (Kawasaki) auf dem zweiten Gesamtrang. Auf den drittplatzierten Glenn Coldenhoff (Fantic) hat der Teenager beruhigende 186 Punkte Vorsprung.

Wie alle aufstrebenden Motocross-Talente träumt auch der Belgier, ebenso wie sein Zwilling Sacha, derzeit Vierter in der MX2-WM, von einer glanzvollen Karriere in den USA.

«Wir haben zu ihrem Vater und den zwei Jungs ein extrem enges Verhältnis», verriet KTM-Rennchef Pit Beirer im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com. «Es ist ja kein Geheimnis, dass sie nach Amerika rüber schielen. In naher Zukunft arbeiten wir aber eher an der Europa-Version. Ich sehe sie nächstes Jahr in Europa – will aber auch nichts ausschließen. Unser Motocross-Projekt ist noch nicht in trockenen Tüchern.»

«Es gibt einige Grundsatzentscheidungen», verdeutlichte der Badener. «Es wird weiterhin die drei Teams in der WM geben: Austria, De Carli und Nestaan Husqvarna – das sind unsere drei Premium-Teams. Aber wer wie was wo, dafür werden wir noch ein bisschen Zeit brauchen. Die Fahrer entwickeln sich so schnell – der eine denkt schon an die 450er, der andere will lieber 250er fahren, da wollen wir uns nicht stressen lassen. Wichtig ist nur, dass die Coenen-Brüder weiterhin mit uns zusammenarbeiten und Schritte machen. Auch ihr Vater Rafael ist ein total cooler Typ, der mit den Jungs Tag und Nacht an Motocross denkt, den Sport atmet und lebt – sie ordnen alles dem Erfolg unter. Eine Mannschaft zu sehen, die bereit ist, alles zu geben, ist erfrischend. In einem Zeitalter, wo es in der Jugendgeneration auch einige Leute gibt, die Instagram körperlicher Betätigung vorziehen. Es ist cool, solche Typen zu haben, obwohl sie noch so jung sind.»


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari und Lewis Hamilton: Schweigen ist Gold

Von Mathias Brunner
​Ferrari, das ist die erfolgreichste Seifenoper der Formel 1, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und keiner kann Drama besser als Lewis Hamilton. Mit absehbaren Konsequenzen.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 12.08., 18:35, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 12.08., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Di. 12.08., 19:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Di. 12.08., 20:00, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Di. 12.08., 20:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 12.08., 20:55, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 12.08., 21:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 12.08., 21:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 12.08., 22:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mi. 13.08., 00:30, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C1208054513 | 13