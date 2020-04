MX Masters: Ziel ist verkürzte Saison

Der Saisonauftakt der ADAC MX Masters in Holzgerlingen wurde wegen des Verbots von Großveranstaltungen, das bis zum 31. August gilt, komplett gestrichen. Der ADAC sucht nach einer Lösung.

Nachdem wegen der Covid-19-Pandemie bis zum 31. August in ganz Deutschland sämtliche Großveranstaltung untersagt sind, wurde klar, dass der am 12. Juli in Holzgerlingen geplante Start der ADAC MX Masters nicht stattfinden kann.

Aufgrund der aktuellen Situation wurde vom ADAC der Saisonauftakt in Holzgerlingen für dieses Jahr komplett abgesagt.

Auch die Meisterschaftsläufe in Tensfeld am 19. Juli, Mölln (26. Juli) und Bielstein (30. August) liegen im kritischen Zeitraum des Veranstaltungsverbots.

Der ADAC legte noch keinen neuen Terminplan vor und erklärte.«Wir prüfen in Abstimmung mit unseren Veranstaltern und den Behörden, wann und unter welchen Bedingungen Rennen im Spätsommer und Herbst durchführbar sind. Ziel ist es, in diesem Jahr zumindest eine verkürzte ADAC MX Masters-Saison durchzuführen. Dazu arbeiten wir in verschiedene Richtungen und prüfen alle Optionen, die Gesundheit und der Schutz der Fans und aller Beteiligten steht dabei stets an erster Stelle.»

Kalender ADAC MX Masters 2020 (Stand 30.4.2020):

19.07.2020 - Tensfeld

26.07.2020 - Mölln

30.08.2020 - Bielstein

06.09.2020 - Drehna

13.09.2020 - Gaildorf

TBA - Möggers (AT)