Vorschau ADAC MX Masters in Bielstein

Die ADAC MX Masters gehen am kommenden Wochenende in Bielstein in ihre dritte Runde

Am kommenden Wochenende gehen die ADAC MX Masters in ihre dritte Runde. Als Gaststarter werden Henry Jacobi und Valentin Guillod (Yamaha) am Startgatter stehen. Für den Youngster Cup hat sich Rick Elzinga angemeldet.

Am kommenden Wochenende (2./3. Juli) findet auf dem Bielsteiner Waldkurs der dritte Lauf der ADAC MX Masters statt. Die Strecke auf der Drabenderhöhe kombiniert einen klassischen und natürlichen Streckenverlauf mit modernen Sprüngen und Rhythmussektionen. Der Kurs gilt als eine einer der schönsten in Europa. MXGP-Pilot Henry Jacobi (Honda) und der Schweizer Meister Valentin Guillod (Yamaha) werden als Gaststarter antreten. Mit dabei sein werden auch Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM), Tom Koch (KTM) und der in der Meisterschaftsführende Max Nagl (Husqvarna).

Im ADAC MX Youngster Cup gilt die Jagd dem Tabellenführer Guillem Farres während der ADAC MX Junior Cup 125 nach einem Rennen Pause zu seiner zweiten Veranstaltung an den Start rollt. Fans können die Rennen sowohl vor Ort an der Rennstrecke beobachten als auch im kostenlosen Livestream unter adac.de/mx-masters am Samstag ab 12.30 Uhr und Sonntag ab 10.10 Uhr verfolgen.

Max Nagl tritt als Spitzenreiter der ADAC MX Masters auf dem idyllischen Waldkurs an. Im letzten Jahr konnte er auf dieser Strecke alle drei Rennen gewinnen. Bei den ersten beiden Veranstaltungen dieser Saison musste sich der Husqvarna-Pilot nur in einem Wertungslauf dem amtierenden ADAC MX Masters Champion, Jordi Tixier, geschlagen geben.

Beim letzten Rennen in Möggers zeigte Tom Koch nach seiner Verletzung wieder alte Stärke und verpasste nur knapp einen Laufsieg. Tixier und Koch werden in der Meisterschaft die Hauptkonkurrenten für Nagl sein, doch der MXGP-Starter Henry Jacobi (Honda) dürfte bei seinem Gaststart ebenfalls eine Rolle um Laufsiege und Top-Platzierungen spielen.

Neben der ADAC MX Masters Klasse treten in Bielstein auch die Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup und ADAC MX Junior Cup 125 an. Im ADAC MX Youngster Cup verteidigte der Spanier Guillem Farres (KTM) zuletzt die Tabellenführung.

Der Führende in der EMX250, Rick Elzinga (Yamaha) wird in Bielstein seinen Einstand im ADAC MX Youngster Cup 2022 geben. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Maximilian Spies (KTM) und Noah Ludwig (KTM).

Der ADAC MX Junior Cup 125 rollt in Bielstein zu seinem zweiten Rennen an den Start. Die Klasse wird nach dem tiefsandigen Auftakt in Dreetz von Ivano Van Erp angeführt. In Möggers überraschte jedoch der Ungar Bence Pergel bei einem Gaststart im ADAC MX Youngster Cup mit einem Laufsieg und weiteren guten Resultaten

Fans können Tickets für das Rennen in Bielstein über mxmasters.ticket.io/cw4jpf28/ bereits im Vorverkauf erwerben.

Camping vor Ort ist für Fans in diesem Jahr wieder möglich und kulinarisch können sie sich auf eine Streetfood-Meile freuen. Bei der Autogrammstunde am Sonntag von 11.45 bis 12.15 Uhr stehen Max Nagl, Jordi Tixier, Tom Koch, Henry Jacobi und Lukas Platt mit ihren Unterschriften und für Fotos am ADAC MX Masters Truck zur Verfügung.

Alle Rennen aus Bielstein werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Der Livestream wird auf adac.de/mx-masters ausgestrahlt. Am Samstag beginnt die Sendung um 12.30 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 10.10 Uhr.

Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.

ADAC MX Masters im Livestream:

Samstag (Lauf 1)

Sonntag (Läufe 2 und 3)

Stand ADAC MX Masters nach Runde 2:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 145

2. Jordi Tixier (F), KTM, 119, (-26)

3. Tom Koch (D), KTM, 105, (-40)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 94, (-51)

5. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 85, (-60)

6. Tim Koch (D), Husqvarna, 64, (-81)

7. Gert Krestinov (EST), Honda, 61, (-84)

8. Lars van Berkel (NL), Honda, 52, (-93)

9. Johannes Klein (A), KTM, 52, (-93)

10. Boris Maillard (F), Suzuki, 47, (-98)

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 2:

1. Guillem Farres (E), KTM, 134

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 119, (-15)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 105, (-29)

4. Maximilian Spies (D), KTM, 88, (-46)

5. Noah Ludwig (D), KTM, 63, (-71)

6. Jörgen- Mathias Talviku (EST), KTM, 60, (-74)