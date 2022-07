Belgisches MXoN-Team nominiert: Geerts fährt MXGP 26.07.2022 - 16:02 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Liam Everts startet in der MX2-Klasse für Team Belgien

Team Belgien wird in der Besetzung Jago Geerts (Yamaha, MXGP), Liam Everts (MX2) und Jeremy van Horebeek (OPEN) zum Motocross der Nationen am 25. September in RedBud (USA) ausrücken.