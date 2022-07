MXoN in RedBud: Team Niederlande präsentiert 28.07.2022 - 21:55 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Glenn Coldenhoff © Husqvarna Kay de Wolf © Thoralf Abgarjan Calvin Vlaanderen Zurück Weiter

Team Oranje tritt in diesem Jahr beim Motocross der Nationen in RedBud (UAS) in der Besetzung Coldenhoff, Vlaanderen und de Wolf. Das Team geht auch in diesem Jahr als Podiumskandidat in das wichtigste Rennen des Jahres.