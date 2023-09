Tim Gajser (Honda) bricht den Bann: «Wirklich happy»

Honda-Motocross-Star Tim Gajser sicherte sich in der Türkei seinen ersten Grand Prix-Sieg seit seiner schweren Beinverletzung vom vergangenen Februar.

Das MXGP-Event im türkischen Afyon brachte HRC-Ass Tim Gajser bereits in den vergangenen Jahren schöne Erinnerungen. Am Sonntag knüpfte der fünffache Weltmeister aus Slowenien genau daran wieder an. Gajser fuhr nach einem zweiten Platz im ersten MXGP-Rennen in Durchgang 2 trotz eines Ausrutschers den Laufsieg ein und sicherte somit auch seinen ersten GP-Sieg nach der Verletzungspause.

«Ich bin wirklich, wirklich happy», freute sich der 26-Jährige, der am kommenden Freitag Geburtstag hat. «Es ist schon so lange her, seit ich zuletzt auf der obersten Stufe des Podiums gestanden bin. Ich habe mich das gesamte Wochenende auf der Piste großartig gefühlt und meine Performance war smooth und gut.»

«Ich hatte die Pole und war definitiv eine Hilfe, dass mir zwei gute Starts gelungen sind. Das gab mir die Chance, beide Rennen anzuführen», berichtete Gajser. «Im ersten Lauf bekam ich etwas Probleme mit harten Unterarmen, als ich vielleicht nicht locker genug gefahren bin. Im zweiten Rennen ist mir dann ein großartiger Start gelungen und ich konnte eine Lücke herausfahren.»

Dann wurde es jedoch nochmals spannend: «Ich habe einen Fehler gemacht und Renaux hat aufgeholt. Aber ich habe mich dann wieder fokussiert und in den Rhythmus gefunden, ich konnte die Führung behalten und wieder einen Abstand herausfahren. Ich bin sehr happy.»

Ergebnisse MXGP, Afyonkarahisar (3. September):

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-3

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-5

5. Alberto Forato (I), KTM, 5-7

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 11-4

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 6-8

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 8-10

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 7-11

10. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 13-9

11. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-12

12. Pauls Jonass (LT), Honda, 20-6

13. Brian Bogers (NL), Honda, 14-13

14. Valentin Guillod (CH), Honda, 9-18(DNF)

15. Alvin Östlund (S), Honda, 15-14

16. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 12-17

17. Alessandro Lupino (I), Beta, 17-15

18. Ben Watson (GB), Beta, 16-16

19. Julian Georgiev (BUL), Yamaha, 18-19

20. Alp Galip Baysan (TUR), GASGAS, 19-20

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 17 von 19:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 841 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 774, (-67)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 676, (-165)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 628, (-213)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 570, (-271)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 532, (-309)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-385)

8. Alberto Forato (I), KTM, 444, (-397)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310, (-531)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302, (-539)



Ferner:

18. Tom Koch (D), KTM, 150, (-691)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 150, (-691)

20. 12. Pauls Jonass (LT), Honda, 126 (-715)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-726)