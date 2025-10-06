Lucas und Sacha Coenen: Wechsel in die USA erst 2027

Lucas und Sacha Coenen wollen aus Europa nach Amerika wechseln. Im kommenden Jahr werden die schnellen belgischen Zwillingsbrüder aber vorerst noch in der WM bleiben. Der endgültige Wechsel ist für 2027 vorgesehen.

Die belgischen Coenen-Brüder (Red Bull KTM) mischten in der Saison 2025 die Motocross-WM gehörig auf. Lucas hatte als MXGP-Rookie in der zweiten Saisonhälfte reale Titelchancen und beendete die Saison als Vizeweltmeister. Sacha Coenen wurde Vierter der MX2-WM.

Schon länger ist bekannt, dass die Zwillingsbrüder den Absprung in die USA planen. Das Motocross der Nationen in Crawfordsville war aber das erste Rennen der Belgier auf amerikanischem Boden.

Im kommenden Jahr werden die Brüder voraussichtlich noch ein Jahr in Europa bleiben. Roger DeCoster erklärte in Crawfordsville die Situation.

«Sie werden definitiv in die USA wechseln», sagt DeCoster. «Im nächsten Jahr werden sie wahrscheinlich für ein paar Rennen in die USA kommen, sofern es keine Terminüberschneidungen mit dem WM-Kalender gibt. Sie hoffen, dass sie bei dieser Gelegenheit Supercross lernen können, um 2027 komplett in den USA zu starten.»

Das sind gute Nachrichten für die Europäer, denn die beiden Coenen-Brüder sind für die Motocross-WM eine enorme Bereicherung. Sacha Coenen gewann übrigens 3 der letzten 6 WM-Läufe. Seine Leistungsbilanz zeigt steil nach oben.