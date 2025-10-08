Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Risse über neuen KTM-Motor

Simon Längenfelder (KTM) beim MXoN doch verletzt

Von Thoralf Abgarjan
Simon Langenfelder nach seinem Crash in Crawfordsville
© MXGP-TV

Simon Langenfelder nach seinem Crash in Crawfordsville

MX2-Weltmeister Simon Längenfelder (KTM) hat sich bei seinem Startcrash auf dem Ironman Raceway nach dem Start zum ersten Finale des MXoN Brüche der Rippen und des Schulterblatts zugezogen.
Nach dem Motocross der Nationen in Crawfordsville erklärte der Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, Marcel Dornhöfer, dass «es sieht so aus, dass alle Fahrer fit sind». Nun stellte sich aber heraus, dass MX2-Weltmeister Simon Längenfelder bei seinem heftigen Unfall nach dem Start zum ersten Finale sogar mehrere Brüche erlitten hat. Nach dem Crash wurde er von mehreren nachfolgenden Piloten am Boden überrollt. Danach musste Simon eine Stunde im Medical Center zur Beobachtung bleiben.

Der Teamchef wusste also zum Zeitpunkt seines Statements offenbar nicht, wie es Simon Längenfelder tatsächlich ging. Dennoch hat er sich in seinem offiziellen Statement auf den Social Media Kanälen dazu hinreissen lassen, zu erklären, dass seine Fahrer «fit» seien.

«Im Moment geht es mir einigermaßen gut», erklärte Längenfelder. «Ein paar Rippen und mein Schulterblatt sind gebrochen. Jetzt hoffe ich auf schnelle Heilung.»

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Simon Längenfelder von dieser Stelle aus gute Besserung sowie schnellstmögliche und vollständige Genesung.

