Tim Gajser: Fox legt HRC-Honda-Fan-Linie auf

Zu Ehren von Motocross-Weltmeister Tim Gajser hat sein Ausrüster Fox eine eigens lizensierte Fan-Kollektion in seinen Farben präsentiert.

Mit seinem vierten WM-Titel in nur sechs Jahren hat Tim Gajser die Saison 2020 beendet. Der Slowene ist somit zum erfolgreichsten Honda-Motocrosser aller Zeiten geworden. Nach seinem MX2-Titel 2015 folgten in den Jahren 2016, 2019 und 2020 die Kronen in MXGP-Kategorie.

Der 24-jährige Gajser ist seit Jahren beim US-Ausrüster Fox unter Vertrag, der auch das HRC-Honda-Team ausstattet. Fox präsentiert nun zu Ehren des Champions eine eigene Linie im Honda-HRC-Look. In der Kollektion der offiziell lizensierten Fan-Produkte enthalten ist die Snapback-Schildkappe mit einem Honda- und Fox-Emblem.

Dazu kommen ein Kapuzen-Hoody – ebenfalls in schwarzer Grundfarbe – mit rotem Farbzusatz. Auch ein Hoody in blauer Grundfarbe ist erhältlich. Dazu gibt es ein schwarzes T-Shirt mit Honda-Logo. Die T-Shirts bieten die breiteste Farbauswahl.

Besonders praktisch für die Winterzeit ist die gefütterte Jacke in der Farbkombination Dunkelblau und Rot. Ein Highlight sind die die roten Team-Hemden und Pullower im Design von HRC-Honda und eine Werkzeugtasche im HRC-Design. Ab einer Bestellung von 50 Euro erfolgt die Zustellung der Fox-Honda-Produkte gratis.

Übrigens: Der Hersteller Fox stattet in den USA auch seit vielen Jahren Gajsers deutschen Markenkollegen Ken Roczen aus und ist zudem auch Partner von Kawasaki-450-ccm-Neuling Adam Cianciarulo.

In Europa hat Fox seit einigen Jahren seinen schmucken neuen Sitz in El Prat del Llobregat, in der Industriezone von Barcelona, nahe des dortigen Flughafens.