Abu Dhabi: Al-Rajhi kurz vor dem Sieg, Loeb WM-Leader

Der Saudi-Araber Yazeed Al-Rajhi ist bei der zweiten Runde der Rally-Raid-Weltmeisterschaft im benachbarten Abu Dhqbi auf Siegeskurs, Sébastien Loeb kann Gesamtführung vielleicht ausbauen

Eine dicke Nebeldecke legte sich am Donnerstagmorgen über die vorletzte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC), verzögerte den Start des Motorradrennens um 2 Stunden und verkürzte die Auto-Spezialprüfung auf 173 Kilometer.

Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) beendete im Prodrive Hunter seine Durststrecke im ADDC, während Yazeed Al Rajhi im Toyota Hilux nach dem Rückzug seines Markenkollegen Nasser Al Attiyah die Gesamtführung übernahm. Der Saudi wurde am vierten Tag Sechster, vor seinen beiden engsten Konkurrenten Martin Prokop (Benzina Orlen Team) im Ford Raptor und Denis Krotov (X-raid Mini JCW). Al-Rajhi von Overdrive Racing baute seinen Vorsprung auf über 10 Minuten auf den Tschechen Prokop und mehr als doppelt so viel auf den Mini-Fahrer Krotov aus. Al Rajhi scheint bereit zu sein, am Freitag seinen ersten ADDC-Titel zu holen.

Seth Quintero (Red Bull Off-Road Jr Team USA) holte sich die T3-Wertung vor João Ferreira (X-raid unterstützt von Yamaha). Seth Quintero führt die Rangliste immer noch mit über einer halben Stunde Vorsprung auf seinen Teamkollegen Austin Jones an. Im T4-Rennen endete das andauernde Duell zwischen Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) und Pau Navarro (FN Speed) mit einem weiteren Sieg für den Litauer, der den Katalanen nun mit 23:30″ anführt.

Sébastien Loeb könnte seine Tabellenführung ausbauen, wenn er morgen ins Ziel kommt. Ein weiterer Sieg (5 Punkte) würde seine ADDC-Bilanz auf 14 Punkte bringen, was ihn auf 101 Punkte zu Nasser Al Attiyah mit 85 in der Meisterschaft bringen würde. Egal, wie sich der morgige Tag entwickelt, und genau wie im letzten Jahr wird die Abu Dhabi Desert Challenge für die beiden Stars des W2RC eine Achterbahnfahrt gewesen sein.