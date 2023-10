Marokko: Loeb jagt Leader und Champ Al-Attiyah

Auf der dritten von fünf Etappen beim Finale der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) in Marokko hat der bereits als neuer Champion feststehende Leader Nasser Al-Attiyah mit Sébastien einen neuen Verfolger um den Sieg.

Der neunfache Rallye-Rekord-Weltmeister Sébastien Loeb hat im Prodrive Hunter nach der dritten von fünf Etappen der Rallye Marokko, Finale der Rally-Raid-Weltmeisterschaft 2023, das saudi-arabisch-deutsche Toyota-Team Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk als Verfolger des führenden neuen und alten Champion Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) abgelöst. Loeb lag 6:16 Minuten hinter dem fünfmaligen Dakar-Sieger Al-Attiyah und 42 Sekunden vor Al-Rajhi/Gottschalk.

Bei der Rallye Marokko sind drei Etappen absolviert, zwei stehen noch aus. In der Wüste wird der letzte Kampf um Punkte für die Rally-Raid-Weltmeisterschaft ausgetragen. Während sich einige Gewinner wie Al-Attiyah bereits ihre Titel gesichert haben, müssen bei diesem Saisonfinale vor der Rallye Dakar 2024 noch einige Preise ermittelt werden.

Nasser Al-Attiyah begann die dritte Etappe mit dem Wissen, dass er bereits genug getan hatte, um sich zum zweiten Mal in Folge den FIA W2RC T1-Fahrertitel zu holen. Allerdings haben der fünfmalige Dakar-Sieger und Beifahrer Mathieu Baumel in Marokko noch große Ambitionen. Der Fahrer von Toyota Gazoo Racing führt die Rallye mit mehr als sechs Minuten Vorsprung vor Sébastien Loeb auf dem zweiten Platz an und strebt den siebten Sieg bei der Rallye Marokko in seiner herausragenden Offroad-Karriere an.

«Wir sind am Ende der dritten Etappe in Marokko und haben einen guten Vorsprung. Ich hoffe, morgen ein weiteres gutes Ergebnis zu erzielen, denn wir wollen dieses Rennen gewinnen», predigt der neue und alte Champion Al-Attiyah.

Für das Team Audi Sport war das Schicksal gemischt, denn die Rennteams Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger und Mattias Ekström/Emil Bergvist wollen sich vor der bevorstehenden Dakar fit machen. Ekström holte am Montag mit seinem Audi RS Q E-Tron einen Etappensieg, sechs Sekunden vor Al-Attiyah und 34 Sekunden vor Loeb, während Sainz ein mechanisches Problem hatte und vom vierten Rang auf den 20. Platz abfiel. Peterhansel bleibt im Kampf um das Gesamtpodest. Er belegte nach drei Etappen in Marokko den vierten Gesamtrang (+ 19:39).

«Es war heute nicht der beste Tag für uns. Wir hatten nach 100 km einen Reifenschaden und einige Anpassungen an den Einstellungen haben bei uns nicht funktioniert. Es ist im Allgemeinen alles in Ordnung, wir lernen jeden Tag viel. Wir erhalten immer mehr Informationen und diese werden uns bei der nächsten Dakar helfen», sagte der 14-fache Dakar-Rekordsieger Peterhansel.

Der Kampf um die W2RC-Vorherrschaft zwischen drei Red Bull Off-Road Junior Team USA präsentiert von BFGoodrich-Fahrern in der T3-Klasse scheint bis zur letzten Minute zu gehen. Vor der letzten Runde der Meisterschaft trennten Mitch Guthrie Jr., Austin „AJ“ Jones und Seth Quintero nur neun Punkte. Nach drei Etappen in Marokko sind es nun Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz, die sich die Pole-Position für den Ruhm gesichert haben.

«Die Rallye lief für uns wirklich gut. Jetzt haben wir noch etwa 600 Rennkilometer vor uns, also werden wir die ganze Zeit weiter kämpfen», meinte Quintero.

Die Fahrerinnen Cristina Gutiérrez und Dania Akeel lagen beide in den Top 10 der Gesamtwertung des T3-Rennens. Gutiérrez vom Red Bull Can-Am Factory Team liegt derzeit auf dem vierten Gesamtrang, während Akeel in ihrem von Wevers Sport vorbereiteten Taurus T3 Max den achten Platz belegt.

«Im Allgemeinen läuft es für uns hier in Marokko gut. Wir hatten einige Probleme mit der Navigation und auch einige Reifenschäden. Bei dieser Rallye muss man sehr aufpassen, dass man auf der Etappe nicht zu viele Probleme hat», erklärte Cristina Gutiérrez.