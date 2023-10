Timo Gottschalk: Sieger in Marokko und Vizechampion

Der Deutsche Timo Gottschalk und sein saudi-arabischer Piloten Yazeed Al-Rajhi haben im Toyota Hilux die Rallye Marokko, das Finale der Rally-Raid-Weltmeisterschaft gewonnen und die Vizemeisterschaft gefestigt.

Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk haben im Toyota Hilux vom Overdrive Racing die Saison 2023 der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) auf die bestmögliche Art und Weise beendet. Al-Rajhi ist der zehnte verschiedene Fahrer, der die Rallye Marokko gewann, eine echte Vorbereitungsveranstaltung vor der Dakar, und sicherte sich den Ehrentitel des W2RC-Vizemeisters vor Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) und Sébastien Loeb (BRX).

Nach den fünf Prüfungen lagen Al-Rajhi/Gottschalk 34:17 Minuten vor den Toyota-Kollegen Krotov/Zhiltsov und 43:03 Minuten vor Roma/Harao Bravo im neuen Ford Ranger.



Nasser Al-Attiyah, der nach der Führung bis zur vierten Etappe auf der letzten Etappe in große Schwierigkeiten mit seinem Toyota Hilux geriet, wurde in der T1-Wertung auf der 19. Rang (+ 14:10:21) geführt, hatte zuvor dank seiner zwei Etappensieg seinen WM-Titel schon verteidigt. Der 14-fache Dakar-Rekordsieger Stéphane Peterhansel, am Dienstag noch Zweiter, verlor im Audi RS e-tron am letzten Tag viel Zeit und musste sich auf Rang 12 (+ 3:06:23) einreihen. Platz 15 (+ 3:46:53) ging an seinen Teamkollegen Carlos Sainz. Die Ingolstädter Ehre rettete Mattias Ekström auf der achten Position (+ 1:45:14). Marokko diente Audi wie anderen Teams auch als Generalprobe für die Rallye Dakar 2024.

«Ich bin wirklich glücklich über diesen Sieg», erklärte Al-Rajhi bei seiner Ankunft in Merzouga, am Fuße der Dünen. «Die Saison begann für uns mit einem schlechten Ergebnis bei der Dakar (Anmerkung:86. Gesamtrang nach technischen Problemen). Glücklicherweise haben wir nicht aufgegeben und unsere Leistungen haben sich das ganze Jahr über weiter verbessert. Wir sind auf dem richtigen Weg.»

Es stimmt, dass Yazeed Al-Rajhi in der vorletzten Etappe die mechanischen Rückschläge der Spitzenreiter Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel (Toyota) sowie von Sébastien Loeb und Fabian Lurquin ausnutzte. «Bei dieser Rallye Marokko war der Kampf hart. Wir waren immer vorne dabei. Ohne Probleme unserer Konkurrenten standen wir immer noch auf dem virtuellen Podium. Mein Beifahrer Timo hat einen guten Job gemacht»

Yazeed Al-Rajhi wird sich als einer der Favoriten für die Dakar 2024 präsentieren, die ab dem 5. Januar in seinem Land stattfinden wird. «Ich freue mich darauf, ich fühle mich bereit und möchte kämpfen.» Eine Veranstaltung, bei der sein bestes Ergebnis ein 3. Platz im Jahr 2022 ist.

Comeback von Roma





Und noch einer freute sich, das war Nani Roma, der mit neuen Ford Ranger T1+, der gemeinsam von M-Sport und Neil Woodridge Motorsport (NWM) entwickelt wurde, mit Rang drei die erste Podiumsplatzierung erreichte.





Der spanische Pilot Roma, der 2022 den Krebs besiegte, war noch nie ein Blitzschlager. Dass er die Dakar 2014 gewann, war den Teamanweisungen von X-Raid zu verdanken, die seinem Teamkollegen Stéphane Peterhansel verboten hatten, ihn am Ende der Strecke zu überholen. Aber der Katalane kompensiert dieses Geschwindigkeitsdefizit mit Weisheit und sehr hoher Rallye-Raid-Erfahrung. Die Rallye Marokko 2023 war ein neuer Beweis dafür. Nani Roma hatte kein anderes Ziel, als unter die Top 10 zu kommen und Kilometer und Daten mit einem noch jungen Fahrzeug zu sammeln. Sein Ziel wurde bereits auf der dritten Etappe erreicht, die er auf dem zehnten Platz beendete, 42 Minuten hinter den damaligen Spitzenreitern Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel (Toyota). Doch zwei Tage später kamen Nani Roma und sein Beifahrer Alex Haro als Dritte (+43 Minuten auf Al-Rajhi/Gottschalk) in Merzouga an.





Nani Roma zu seinem Aufstieg: «Ich kenne den Raid-Sport. Wir müssen die Dinge ins rechte Licht rücken und bedenken, dass es viel zu lernen gibt. Manchmal führt ein gutes Ergebnis dazu, dass alle Bereiche ausgelöscht werden, die einer Verbesserung bedürfen. Bleiben wir bescheiden, auch wenn ich sehr glücklich bin, ich werde nicht das Gegenteil sagen. Das Team hat diese Woche großartige Arbeit geleistet, obwohl es noch nie an einer W2RC-Runde teilgenommen hatte. Wir haben alle eine Menge Dinge gelernt. Lasst uns so weitermachen und uns von diesem Podium nicht aus der Ruhe bringen lassen.»