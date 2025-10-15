Marokko, dritte Etappe: Loeb übernimmt wieder Führung

Lucas Moraes (Toyota) liegt nach drei Etappen bei der Marokko-Rallye auf Platz zwei

Dacia-Pilot Sebastien Loeb hat nach der dritte Etappe bei der Rally Raid-Marokko erneut die Führung übernommen. Auch für Teamkollege Nasser Al-Attiyah war es ein erfolgreicher Tag.

Den Etappensieg holte Toyota-Fahrer Henk Lategan. Die dritte Etappe der Rallye du Maroc 2025 wurde in der Dünenlandschaft um Erfoud herum über die Distanz von 323 Kilometer ausgefahren. Der Mittwoch gestaltete sich für die Dacia Sandrider-Truppe als eine erfolgreiche Angelegenheit. Das französische Duo Sebastien Loeb/Edouard Boulanger konnten auf den sehr anspruchsvollen Pisten, die auch den besonders schwierigen Streckenabschnitt um Merzouga umfasste, mächtig Zeit gutmachen.

Die Dacia-Crew war vom achten Platz aus gestartet und lag auf jedem Zwischenpunkt der Etappe in den den Top 3. Im letzten Abschnitt konnte der neunfache Rallye-Weltmeister vom Pech von Lucas Moraes profitieren.Der Brasilianer kam mit seinem Toyota vom Kurs ab und verlor mehrere Minuten.

Den Etappensieg sicherten sich Lategan-Brett Cummings (Toyota) Die Südafrikaner starteten nach ihrem technischen Defekt am Vortag von Platz 20. Bei Kilometer 231 lagen sie nur 42 Sekunden hinter Loeb und überholten seinen Dacia bei Kilometer 277 mit dann einem Vorsprung von sechs Sekunden. Im Ziel bauten sie Südafrikaner ihren Vorsprung auf 46 Sekunden aus. Toyota sicherte sich damit seinen ersten Tagessieg bei der Rallye Marokko 2025.

Loeb profitierte für die Gesamtführung vom Pech von Nani Roma/Alex Haro, die nach der gestrigen zweiten Etappe in Führung lagen und heute die Orientierung verloren. Die Spanier im Ford Raptor kamen nie richtig in Fahrt, verloren mehr als zehn Minuten und fielen auf den sechsten Platz in der Gesamtwertung zurück.

Nachdem sie am Montag einen Fehlstart hingelegt und aufgrund eines technischen Defeks über zwölf Minuten verloren hatten, kletterten Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin (Dacia) in der Rangliste sukzessive nach vorne. Im Ziel erzielten sie den vierten Platz. Zudem schafften sie es auch in die Top 5 der Gesamtwertung vorzufahren. Sie liegen sieben Minuten hinter den Führenden Loeb..

Der Tag verlief ziemlich enttäuschend für Ford. Aufgrund von Motorproblemen kehrten Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford) zum Biwak zurück, ohne die Tagesetappe beendet zu haben. Sie werden morgen mit einer hohen Zeitstrafe starten müssen. Die Hoffnungen der amerikanischen Mannschaft ruhen nun auf Mattias Ekström/Emil Bergkvist. Die Schweden erzielten die fünftbeste Zeit und kletterten damit wieder auf das virtuelle Podium mit Platz drei.

An die ersten Fünf der Etappen werden Punkte werden Punkte. Mit seiner heute gelungenen Fahrt konnte Al-Attiyah seine Gesamtführung in der WM wieder leicht ausbauen.

Ergebnis Rally Raid Maracco, dritte Etappe



1. Lategan (Toyota) 3:49,48h

2. Quintero (Toyota) 46s

3. Loeb (Dacia) 57

4. Al-Attiah (Dacia) 1,42m

5. Ekström (Ford) 5,51

Zwischenklassement Rally Raid Marocco nach drei von fünf Etappen



1. Loeb (Dacia) 9:46,02h

2. Morares (Toyota) plus 3,25m

3. Ekström (Ford) 4,33

4. Ferreira (Toyota) 5,35

5. Al-Attiyah (Dacia) 7,08

Zwischenstand Rally Raid-WM



1. Al-Attiyah (Dacia) 147 Punkte

2. Lategan (Toyota) 137

3. Morares (Toyota) 136

4. Quintero (Toyota) 88

5. Loeb (Dacia) 79