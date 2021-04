Red Bull Rookies Cup: Saison 2021 beginnt mit Test

Der letztjährige Gesamtsieger des Red Bull MotoGP Rookies Cup, Pedro Acosta, schrieb beim Doha-GP mit seinem Moto3-Sieg aus der Boxengasse Geschichte. Die Suche nach seinem Nachfolger beginnt nun in Portimão.

Am Freitag beginnt für die 26 Red Bull-Rookies auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» der dreitägige Test auf den KTM RC 250 R, eine Woche später stehen im Rahmen des Portugal-GP die ersten Rennläufe an – und damit der Start in die 15. Saison der erfolgreichen Nachwuchsserie, die schon vielen Talenten als Sprungbrett in die Weltspitze diente.

Jüngstes Paradebeispiel ist der erst 16-jährige Pedro Acosta: Der Red Bull-KTM-Ajo-Fahrer gewann am Ostersonntag in Katar sein erst zweites WM-Rennen nach einer beeindruckenden Aufholjagd aus der Boxengasse. Damit übernahm der junge Spanier sogar die Führung der Moto3-WM.

Auch in der Königsklasse MotoGP sorgen aktuell Red Bull-Rookies-Cup-Sieger für Furore: Der neue WM-Leader Johann Zarco gewann die Nachwuchsserie 2007, Sensations-Rookie Jorge Martin (Pole und Platz 3 im zweiten MotoGP-Rennen) triumphierte 2014.

An Vorbildern mangelt es Freddie Heinrich, Jakob Rosenthaler, Noah Dettwiler und Co. also nicht.

Kalender Red Bull Rookies Cup 2021

17. und 18. April: Portimão/P

01. und 02. Mai: Jerez/E

29. und 30. Mai: Mugello/I

19. und 20. Juni: Sachsenring/D

10. und 11. Juli: KymiRing/FIN

14. und 15. August: Spielberg/A

11. und 12. September: Aragón/E

Pre-Season-Test

09. bis 11. April: Portimão/P

Teilnehmerfeld Red Bull Rookies Cup 2021

