Portimão: «Großartiger Test» für Red Bull Rookies

David Muñoz #64 führte das Klassement am Sonntag an

Bevor am kommenden Wochenende mit den ersten Rennläufen der Startschuss in den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021 fällt, stand für die Nachwuchsfahrer ein dreitägiger Test in Portimão auf dem Plan.

Von Freitag bis Sonntag bevölkerten die Red Bull-Rookies auf ihren KTM RC 250 R-Bikes das «Autódromo Internacional do Algarve» in Portugal. Am ersten Tag lag die Herausforderung vor allem darin, sich an das Arbeitsgerät und die anspruchsvolle Strecke mit den Berg- und Talfahrten zu gewöhnen. Am zweiten Tag erschwerte allerdings Regen die Bedingungen, auch am Sonntagmorgen war es wieder nass.

Ein Großteil des 26-köpfigen Feldes fuhr seine persönliche Bestzeit daher am Freitag. So gab es in den Top-10 der kombinierten Zeitenliste keine Verbesserungen mehr: Der 15-jährige Spanier Daniel Holgado hielt sich mit einer 1:51,404 min an der Spitze, gefolgt von Mario Aji (+ 0,152 sec) und Marcos Uriarte + (0,251 sec). David Muñoz, im Vorjahr hinter dem neuen Moto3-WM-Leader Pedro Acosta Gesamtzweiter, fand sich auf dem vierten Platz wieder. Er war aber am Abschlusstag mit einer 1:51,939 min Schnellster.

Noah Dettwiler belegte Rang 19 der kombinierten Zeitenliste (1:53,799 min), die Neulinge Jakob Rosenthaler (1:53,925 min) und Freddie Heinrich die Plätze 21 und 25 – wobei der Deutsche einer von nur sieben Fahrern war, der seine persönliche Bestzeit am Sonntag noch verbesserte. Am Ende stand bei ihm eine 1:54,714 min zu Buche.

Riding Coach Gustl Auinger war in Portimão wieder mit von der Partie, er betreut den Nachwuchs aus dem Red Bull Rookies Cup nun schon in der 15. Saison. «Das war ein großartiger Test, vor allem wenn man bedenkt, dass es für die Neulinge in diesem Jahr kein Selektionsevent gegeben hatte, und wir deshalb nicht wirklich wussten, wie es funktionieren würde», berichtete der fünffache 125-ccm-GP-Sieger. «Die neuen Jungs passen aber perfekt in den Rookies Cup, nach nur drei Sessions war gar kein Unterschied mehr ersichtlich zwischen den ‚Newcomern‘ und denen, die schon im zweiten oder gar dritten Jahr dabei sind.»

«Alle Sessions sind sehr gut gelaufen, auch wenn wir am Samstag typisches Aprilwetter hatten, mit Sonnenschein, Wind und Regen. Bei diesen schwierigen Bedingungen gab es ein paar Stürze, aber alle Fahrer sind okay und ich bin sehr glücklich mit dem, was ich an diesen drei Tagen gesehen habe», betonte Auinger.

Im Rahmen des Portugal-GP am kommenden Wochenende wird er seine Schützlinge dann erstmals um Punkte kämpfen sehen: Die Rennläufe der Red Bull MotoGP Rookies stehen am Samstag um 17.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr MESZ im Programm.