Portimão: Sensations-Pole für Neuling Diogo Moreira

Der Brasilianer Diogo Moreira sicherte sich vor den Spaniern Alex Millan und David Muñoz die Pole-Position für das erste Auseinandertreffen der Red Bull Rookies auf dem «Autodromo Internacional do Algarve».

Vergangenes Wochenende konnten sich die Red Bull Rookies mit dem anspruchsvollen «Autodromo Internacional do Algarve» vertraut machen. Weil es am Samstag regnete und die Rennstrecke auch am Sonntagvormittag feucht war, fuhr der Großteil des 26-köpfigen Feldes bereits am Freitag die persönlich schnellsten Rundenzeiten.

Der Spanier Daniel Delgado führte die Zeitenliste an, gefolgt vom Indonesier Mario Aji sowie seinen Landsmännern Marcos Uriarte und David Muñoz, der die letztjährige Saison hinter dem aktuellen Moto3-WM-Führenden Pedro Acosta an der zweiten Stelle abschloss. Von den Deutschsprachigen konnte sich der Schweizer Noah Dettwiler als 19. am besten in Szene setzen. Der Österreicher Jakob Rosenthaler belegte den 21. Rang, der Deutsche Freddie Heinrich fand sich auf Rang 25 wieder.

In den freien Trainingssitzungen für das erste Rennen hatten noch der Kolumbianer David Alonso (FP1) und der Spanier David Muñoz (FP2) die Nase vorne, im offiziellen Zeittraining markierte aber überraschend der brasilianische Neuling Diogo Moreira auf seiner KTM RC 250 R mit 1:51,561 Minuten die schnellste Zeit auf dem 4,692 Kilometer langen Kurs und sicherte sich damit die erste Pole-Position im Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021.

«Die Pole-Position gleich bei meinem Einstand im Red Bull Rookies Cup macht mich natürlich überglücklich», freute sich Moreira. «Wir haben eine gute Abstimmung für mein Motorrad gefunden, jetzt läuft es perfekt. Mir ist eine gute Runde gelungen. In der ersten Kurve habe ich versucht, extrem spät zu bremsen. Im Rennen werde ich nach dem Start versuchen, mich von den Konkurrenten abzusetzen. Mal sehen, ob mir das auch gelingt.»

Die beiden Spanier Alex Millan und David Muñoz werden von den Plätzen 2 und 3 ins Rennen gehen. In der zweiten Startreihe lauern der Spanier Marcos Uriarte, der Kolumbianer David Alonso und mit Daniel Holgado ein weiterer Fahrer aus Spanien auf ihre Chance. Der Niederländer Collin Veijer sicherte sich mit Platz 7 eine gute Ausgangsposition für den Saisonauftakt.

Der Österreicher Jakob Rosenthaler, der sich von Training zu Training steigern konnte, überraschte mit dem 16. Startplatz, zwei Ränge vor dem erfahrenen Eidgenossen Noah Dettwiler. Der Deutsche Freddie Heinrich beendete das Qualifying an der 21. Stelle.

Die Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cup können am Samstag (ab 17.30 Uhr MESZ) und Sonntag (ab 17.00 Uhr MESZ) live auf www.redbull.tv verfolgt werden.

Red Bull Rookies Cup, Portimão, Startaufstellung

1. Moreira, 1:51,561 Minuten

2. Millan, +0,185 sec.

3. Muñoz David, +0,229

4. Uriarte, +0,399

5. Alonso, +0,510

6. Holgado, +652

7. Veijer, +0,928

Ferner:

16. Rosenthaler, +1,452

18. Dettwiler, +1,677

21. Heinrich, +2,036