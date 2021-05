Jerez: Holagdo übernimmt mit Sieg die Cup-Führung

Das zweite Red Bull Rookies-Rennen in Jerez wurde von der Rennleitung entschieden, nachdem zwei Fahrer ihre Strafen nicht angetreten waren. Noah Dettwiler behauptete Platz 10, während Freddie Heinrich stürzte.

Am Sonntagnachmittag bildete das zweite Rennen des Red Bull Rookies Cup den Abschluss des «Gran Premio Red Bull de España» in Jerez. Den besten Start erwischte Daniel Holgado von Position 2, er setzte sich direkt in Kurve 1 vor Pole-Mann David Alonso in Führung. Bereits in der zweiten Runde hatte sich das Feld gespalten und eine zwölfköpfige Führungsgruppe gebildet, welche weiterhin von Holgado angeführt wurde.

Kurz darauf der erste Zwischenfall: Ivan Ortolá und Marcos Uriate kommen sich in Kurve 6 zu nahe, woraufhin beide stürzen und den Niederländer Colin Veijer mit sich reißen. Uriate kann das Rennen als einziger der drei Piloten wieder aufnehmen. Ein ähnliches Schicksal ereilte zwei Runden später den Lunzenauer Freddie Heinrich, als er Ende der Gegengerade auf Position 15 liegend stürzte. Der Schweizer Noah Dettwiler hatte sich in der Zwischenzeit von Startplatz 15 auf Position 10 vorgearbeitet und auf die Führungsgruppe aufgeschlossen.

Neun Runden vor Schluss war es Holgado und dem Drittplatzierten vom Vortag, Diogo Morerira, gelungen, eine Lücke von acht Zehntelsekunden herauszufahren, während Dettwiler von der Führungsgruppe abreißen lassen müsste. Drei Runden später begann die Rennleitung in das Geschehen einzugreifen, da die Rookies immer weniger Wert auf die Streckenbegrenzungen legten. Als ersten erwischte es Moreira, welcher eine Long-Lap-Strafe aufgebrummt bekam. Nach Absolvieren seiner Strafrunde reihte sich der Brasilianer auf Position 6 wieder ein.

Im letzten Renndrittel hagelte es regelrecht Strafen für das Überschreiten der Streckenlimits. Aus der Führungsgruppe traf es neben Moreira die beiden Spanier Daniel Muñoz und Alex Millan. Zwei Runden vor Schluss erhielten auch die zu dem Zeitpunkt Zweit- und Drittplatzierten Alonso und David Muñoz eine Strafe, die sie aber nicht mehr absetzten, weshalb sie im Anschluss an das Rennen eine 3-Sekunden-Strafe auferlegt bekamen.

Den Zielstrich überquerte Holgado vor Moreira und David Muñoz, welcher jedoch nach dem Rennen auf Position 7 strafversetzt wurde. Den letzten Podestplatz erbte dadurch der Spanier Alex Millan. Mit seinem Sieg übernahm Holgado die Cup-Führung, welche bis dato der Doppelsieger aus Portimão, David Alonso, innehatte.

Red Bull Rookies Cup, Jerez, Rennergebnis, 2. Mai

1. Daniel Holgado, 29:23,853 min

2. Diogo Moreira, +0,136 sec

3. Alex Millan, +1,127

4. Matteo Bertelle, +1,221

5. Mario Aji, +3,109

6. Daniel Muñoz, +2,606

7. David Muñoz, +3,180

8. David Alonso, +3,181

9. Scott Odgen, +9,004

10. Noah Dettwiler, +9,073

11. Sho Nishimura, +23,644

12. Harrison Voigt , +23,654

13. Tatchakorn Buasri, +24,032

14. Jakob Rosenthaler, +34,656

15. Eddie O´Shea, +34,706

Red Bull Rookies Cup-Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Holgado, 71 Punkte, 2. Alonso, 67, 3. Moreira, 64. 4. Muñoz David, 58, 5. Millan, 48, 6. Ortolá, 40, 7. Uriate, 34. 8. Muñoz Daniel, 32, 9. Bertelle, 29, 10. Aji, 28, 11. Veijer, 21, 12. Odgen, 21, 13. Dettwiler, 10, 14. Buasri, 9, 15. Nishimura, 7, 16. Voight, 7, 17. Farioli, 5, 18. Rosenthaler, 4, 19. Lunetta, 2, 20. Heinrich, 2.