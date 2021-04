Jerez: Rookies-Cup-Leader David Alonso auf Pole

Der Kolumbianer David Alonso untermauerte seine Top-Form nach zwei Auftaktsiegen in Portugal auch mit der Pole-Position beim «Gran Premio Red Bull de España». Startplatz 15 für Noah Dettwiler.

In Portimão feierte David Alonso beim Auftakt in die Red Bull MotoGP Rookies Cup Saison 2021 schon zwei Siege in zwei Rennen. In Jerez sicherte er sich am Freitag mit der schnellsten Runde im Qualifying die bestmögliche Ausgangslage, um seine Serie auszubauen. «Ich bin sehr glücklich, weil diese Pole-Position für mich nicht so einfach war. Ich bin eigentlich ein besserer Rennfahrer», gestand der 15-jährige Kolumbianer anschließend.

Der Spanier Daniel Holgado (16) und der Brasilianer Diogo Moreira (17) komplettieren die erste Startreihe. Sie sind auch in der Cup-Gesamtwertung die ersten Verfolger von Alonso.

Der Schweizer Noah Dettwiler steht dagegen auf Startplatz 15. Für die Cup-Neulinge aus Deutschland und Österreich, Freddie Heinrich und Jakob Rosenthaler, reichte es im Jerez-Qualifying nur für die Plätze 23 und 24, nachdem sie in Portugal schon gepunktet hatten.

Übrigens: Zu sehen ist das erste von zwei Rookies-Cup-Rennen in Jerez am Samstag ab 17.05 Uhr auf redbull.com.

Red Bull Rookies Cup, Jerez, Qualifying (30. April):

1. David Alonso, 1:49,347 min

2. Daniel Holgado, + 0,024 sec

3. Diogo Moreira, + 0,338

4. Filippo Farioli, + 0,411

5. Alex Millan, + 0,452

6. Ivan Ortolá, + 0,497

7. David Munoz, + 0,499

8. Marcos Uriarte, + 0,501

9. Mario Aji, + 0,547

10. Collin Veijer, + 0,585



Ferner:

15. Noah Dettwiler, + 1,291

23. Freddie Heinrich, + 2,909

24. Jakob Rosenthaler, + 3,092