Jerez: David Muñoz siegt, Noah Dettwiler wird 12.

Der Spanier David Muñoz beendete beim dritten Saisonlauf des Red Bull Rookies Cup in Jerez die Siegesserie seines Landsmannes David Alonso. Für Aufregung sorgte noch vor dem Start der Franzose Bartholome Perrin.

Den Saisonauftakt des Red Bull Rookies Cup in Portimão dominierte der in Spanien lebende Kolumbianer David Alonso, der aus beiden Rennen die volle Punkteausbeute mit nach Hause nahm. Auch im Qualifying der dritten Saisonstation in Jerez de la Frontera zeigte sich der 15-Jährige gut aufgelegt und sicherte die Pole-Position vor Daniel Holgado und Portimão-Polemann Diogo Moreira.

Doch bereits bevor die rote Ampel ausging, sorgte der Franzose Bartholome Perrin für einen Überraschungsmoment. Denn noch während das rote Licht leuchtete, fabrizierte der 16-Jährige mit seiner KTM RC 250 R einen Frühstart und eilte dem Feld anschließend voraus. Kurz darauf wurde er jedoch eingebremst und das Rennen durch die rote Flagge abgebrochen. Grund waren technische Probleme seitens der Dorna.

Nach dem Neustart bildete sich zunächst ein Spitzen-Quintett. Doch konnten die dahinter fahrenden Fahrer konnten innerhalb von zwei Runden aufschließen, sodass sechs Runden vor Schluss ein Zehnkampf um den Sieg entfacht worden war. Holgado behauptete sich lange Zeit an der Spitze des Feldes, musste aber immer wieder die Angriffe seiner Konkurrenten abwehren. Drei Runden vor Schluss gab es den ersten Sturz zu melden, es erwischte den letztjährigen Northern Talent Cup-Sieger Soma Görbe. Eine Runde später musste auch der österreichische Neuling Jakob Rosenthaler nach einer Kollision mit einem anderen Fahrer zu Boden.

Holgado führte das zehnköpfige Spitzenpulk in die letzte Runde hinein an, jedoch wurde er bis zum Zielstrich auf Platz 4 durchgereicht. Den Sieg sicherte sich David Muñoz vor seinem spanischen Landsmann Ivan Ortolá und Rookie Diogo Moreira.

Der Schweizer Noah Dettwiler fiel von Startplatz 15 zu Rennbeginn zunächst aus den Punkterängen heraus, arbeitete sich aber bis auf Platz 12 zurück, den er auch über den Zielstrich rettete. Der Lunzenauer Freddie Heinrich wurde 19.

Das zweite Rookies-Cup Rennen in Jerez gibt es am Sonntag ab 15.30 Uhr zu sehen auf redbull.com.

Red Bull Rookies Cup, Jerez, Rennergebnis, 1. Mai

1. David Muñoz, 18:26,738 min

2. Ivan Ortolá, +0,037 sec

3. Diogo Moreira, +0,132

4. Daniel Holgado, +0,301

5. Marcos Uriate, +0,327

6. Daniel Muñoz, +0,383

7. David Alonso, +0,381

8. Mario Aji, +1,306

9. Alex Millan, +1,045

10. Colin Veijer, +1,410

11. Matteo Bertelle, +2,127

12. Noah Dettwiler, +10,557

13. Tatchakorn Buasri, +10,815

14. Luca Lunetta, +11,203

15. Scott Odgen, +11,441

Ferner:

19. Freddie Heinrich, +27,330

ausgefallen: Jakob Rosenthaler

Red Bull Rookies Cup-Stand nach 3 von 14 Rennen:

1. Alonso, 59 Punkte, 2. Muñoz David, 49, 3. Holgado, 46. 4. Moreira, 44, 5. Ortolá, 40, 6. Uriarte, 34, 7. Millan, 32. 8. Muñoz Daniel, 22, 9. Veijer, 21, 10. Aji, 17, 11. Bertelle, 16, 12. Odgen, 14, 13. Buasri, 6, 14. Farioli, 5, 15. Dettwiler, 4, 16. Voight, 3, 17. Lunetta, 2, 18. Nishimura, 2, 19. Rosenthaler, 2, 20. Heinrich, 2.