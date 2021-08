Spielberg: David Alonso baut Cup-Führung aus

Das zweite Rennen des Red Bull Rookies Cup auf dem Red Bull Ring dominierte David Alonso, der mit dem fünften Sieg seine Cup-Führung ausbaute. Freddie Heinrich verpasste mit Platz 18 erneut die Punkteränge.

Beim zehnten Saisontreffen des Red Bull Rookies Cup in Spielberg lies Cup-Führer David Alonso nichts anbrennen. Der Kolumbianer enteilte dem Feld und überquerte den Zielstrich 4,714 sec vor seinen Konkurrenten. Nach Platz 3 im ersten Rennen am Samstag feierte der 15-Jährige damit seinen fünften Cup-Sieg: «Das Rennen war fantastisch, ich konnte allein vorne weg fahren, weil ich am Freitag in den Trainings gute Arbeit geleistet habe.»

«In den ersten Runden habe ich die anderen pushen lassen. Erst in Runde 4 habe ich angefangen mich nach vorne zu arbeiten. Als ich eine Sekunde Vorsprung hatte, konnte ich den Abstand gut verwalten. Die letzten drei Runden waren hart. Ich dachte über den Sieg nach, aber gleichzeitig musste ich mich darauf konzentrieren, nicht auf das Grün zu geraten», erklärte Alonso. Mit 166 Punkten führt er die Cup-Wertung weiterhin vor Muñoz David an.

Hinter Dominator Alonso entwickelte sich ein spannender Kampf um die verbleibenden Podestplätze. In der achtköpfigen Kampfgruppe setzten sich Tatchakorn Buasri und Pole-Setter David Muñoz durch.

Der Sieger aus Lauf 1, Daniel Muñoz musste im Rennen eine Long-Lap-Runde absolvieren und kam daraufhin als Fünfter ins Ziel.

Der Österreicher Jakob Rosenthaler und Freddie Heinrich verpassten als 16. und 18. erneut die Punkteränge.

Ergebnis Red Bull Ring, Rennen 2 (8. August):

1. David Alonso, 28:30,131 min

2. Tatchakorn Buasri, + 4,714 sec

3. David Muñoz, + 4,807

4. Ivan Ortolá, + 5,215

5. Daniel Muñoz, + 5,293

6. Matteo Bertelle, + 5.306

7.Daniel Holgado, + 8,113

8.Taiyo Furusato, + 8,205

9. Alex Millan, + 14,091

10. Luca Lunetta, + 14,096

Ferner:

16. Jakob Rosenthaler, + 29,109

18. Freddie Heinrich, + 29,540

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 10 von 14 Rennen:

1. Alonso, 166 Punkte, 2. Muñoz David, 148. 3. Holgado, 123. 4. Ortolá, 106. 5. Moreira, 104. 6. Muñoz Daniel, 97. 7. Bertelle, 94. 8. Uriate, 79. 9. Buasri, 77. 10. Millan, 67. – Ferner: 17. Dettwiler, 34. 21. Rosenthaler, 6. 24. Heinrich, 2.