David Alonso holt zweiten Spielberg-Sieg in Folge

David Alonso untermauerte seine Gesamtführung im Red Bull MotoGP Rookies Cup mit einem Sieg im ersten Rennen des Österreich-GP. Noah Dettwiler schrammte an den Punkterängen vorbei.

David Alonso dominierte das erste Rennen der «Road to MotoGP»-Nachwuchsserie des Österreich-GP und kreuzte die Ziellinie mit einem Vorsprung von 3,8 sec auf die Verfolgergruppe. Damit baute der 15-jährige Kolumbianer seine Gesamtführung drei Rennen vor Schluss auf 23 Punkte aus.

«Es war so gut, noch einen Sieg zu holen. Ich bin überraschend, weil am zweiten Wochenende alle Fahrer schneller wurden und wir wussten, dass es hart werden würde», erklärte der Sieger. «Ich bin super happy, weil das Gefühl mit dem Motorrad und die Pace unglaublich waren. So in das zweite Wochenende zu starten, ist sehr positiv.»

Der erste Jäger von Alonso, David Muñoz, hatte im Kampf um Platz 2 das bessere Ende für sich. Tatchakorn Buasri komplettierte das Podest.

Noah Dettwiler verpasste die Punkteränge als 16. nur knapp, nachdem er wegen Missachtens der «track limits» zu einem Long-Lap-Penalty verdonnert worden war. Wie der Schweizer musste auch Jakob Rosenthaler einen Long-Lap-Penalty absolvieren, er beendete das Heimrennen auf Rang 20. Freddie Heinrich landete zwei Ränge weiter vorne.

Am Sonntag um 16.30 Uhr steht für die Rookies das vierte und letzte Spielberg-Rennen der Saison an. Zu sehen ist es wie gewohnt live auf redbull.tv.

Ergebnis Red Bull Rookies Cup, Spielberg, Rennen 1 (14. August):

1. David Alonso, 17 Runden in 28:26,639 min

2. David Muñoz, + 3,812 sec

3. Tatchakorn Buasri, + 4,161

4. Daniel Holgado, + 4,405

5. Taiyo Furusato, + 4,841

6. Ivan Ortolá, + 7,183

7. Scott Ogden, + 7,222

8. Marcos Uriarte, + 7,356

9. Matteo Bertelle, + 7,886

10. Filippo Farioli, + 8,811

11. Collin Veijer, + 9,558

12. Alex Millan, + 14,389

13. Luca Lunetta, + 18,533

14. Bartholomé Perrin, + 26,288

15. Soma Görbe, + 26,342

16. Noah Dettwiler, + 26,394



Ferner:

18. Freddie Heinrich, + 33,515

20. Jakob Rosenthaler, + 44,369

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 11 von 14 Rennen:

1. Alonso 191 Punkte, 2. Muñoz David 168. 3. Holgado 136. 4. Ortolá 116. 5. Moreira 104. 6. Bertelle 101. 7. Muñoz Daniel 97. 8. Buasri 93. 9. Uriate 87. 10. Millan 71. – Ferner: 17. Dettwiler 34. 21. Rosenthaler 6. 25. Heinrich 2.