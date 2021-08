Rookies 2022: Kein Selektions-Event, Online-Voting

Corona-bedingt werden die künftigen Red Bull-Rookies-Cup-Teilnehmer zum zweiten Mal in Folge nicht bei einem Selektions-Event ausgewählt. Die Fans dürfen aber trotzdem die goldene Startnummer vergeben.

Während der letztjährige Rookies-Cup-Gesamtsieger Pedro Acosta die Moto3-WM souverän anführt, ist David Alonso in der 15. Saison der «Road to MotoGP»-Nachwuchsserie drauf und dran, seine Nachfolge anzutreten. Nur David Muñoz kann dies beim Finale in Misano noch verhindern.

Gleichzeitig geht der Blick aber schon nach vorne, auf den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022. Am heutigen Donnerstag wurde offiziell mitgeteilt, dass es in dieser Saison bedauerlicherweise wieder keinen traditionellen «Selection Event» geben wird. Denn die anhaltenden Corona-bedingten Einschränkungen machen es unmöglich vorherzusagen, ob auch alle Kandidaten tatsächlich teilnehmen könnten.

Zur Erinnerung: Schon im Vorjahr konnte der Selektions-Event nicht stattfinden, trotzdem wurden neue Rookies aus den Online-Bewerbungen ausgewählt. Komplettiert wurde die Teilnehmerliste für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021 von Talenten, die im British, Asia, Northern oder European Talent Cup überzeugten.

Auch für 2022 wird es ähnlich ablaufen. Zusätzlich wird ein virtuelles «Golden Bib»-Voting eingerichtet, das zwar keinen direkten Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten hat, aber jedem ab dem morgigen Freitag ermöglicht, für den eigenen Favoriten auf der Rookies-Cup-Facebook-Seite seine Stimme abzugeben. Der Meistgewählte trägt dann zumindest virtuell die goldene Startnummer, die ihn eigentlich beim Selektions-Event in den Vordergrund hätte rücken sollen.

Anmeldungen für 2022 sind nun nicht mehr möglich. Ab dem kommenden Frühjahr werden dann allerdings schon die Kandidaten für 2023 gesucht – dann hoffentlich wieder samt Selektions-Event.