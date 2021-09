Aragón: Daniel Holgado mit finaler Pole-Position

Beim Saisonfinale des Red Bull MotoGP Rookies Cups in Aragón sicherte sich Daniel Holgado überlegen die Pole-Position. Cup-Leader David Alonso wurde Dritter, sein ärgster Verfolger David Muñoz landete nur auf Rang 7.

Das letzte Qualifying des Red Bull MotoGP Rookies Cups 2021 ist Geschichte. Daniel Holgado setzte im Motorland Aragón direkt zu Beginn der Session eine beeindruckende Bestmarke von 2:01,064 min. Keiner seiner 22 Konkurrenten konnte diese Zeit mehr knacken, sodass sich der Spanier mit über einer halben Sekunde Vorsprung die Pole-Position schnappte: «Ich bin sehr glücklich über meine erste Pole-Position des Jahres. Ich habe im Qualifying unglaubliche Arbeit geleistet. Für die Rennen habe ich einen guten Rhythmus und freue mich auf den Kampf», strahlte der 16-jährige Pole-Setter.

Hinter Holgado reihten sich der Brasilianer Diogo Moreira und der Cup-Führende David Alonso auf Position 2 und 3 ein. «Aufgrund meiner Corona-Infektion habe ich so viele Rennen von Zuhause anschauen müssen, ich freue mich sehr, endlich zurück zu sein», atmete Moreira auf.

Auch Alonso zeigte sich zufrieden mit seinem Samstag: «Die erste Startreihe war unser Ziel. Ich denke nicht viel an die Meisterschaft, ich werde mein Maximum geben und an der Front mitkämpfen, das ist alles.» Der 15-Jährige kann sich bereits am Samstag, beim ersten der beiden Rookies Cup-Rennen, den Titel sichern, derzeit liegt er 38 Punkte vor dem Zweitplatzierten David Muñoz. Will der 15-Jährige Spanier seine Titelchancen aufrecht erhalten, so hat er im Rennen viel Arbeit vor sich, denn Muñoz startet nur von Position 7.

Der Schweizer Noah Dettwiler verpasst das Saisonfinale in Aragón, da er weiterhin einen positiven Covid19-Befund vorliegen hat.

Die Rookies Cup-Rennen können wie gewohnt am Samstag live ab 16:30 Uhr und am Sonntag ab 15:30 auf www.redbull.tv verfolgt werden.

Red Bull MotoGP Rookies Cup, Aragón, Qualifying (10. September):

1. Daniel Holgado, 2:01,064 min

2. Diogo Moreira, + 0,588 sec

3. David Alonso, + 0,635

4. Matteo Bertelle, + 0,691

5. Alex Millan, + 0,805

6. Luca Lunetta, + 1,046

7. David Munoz, + 1,228

8. Ivan Ortolá, + 1,260

9. Scott Ogden, + 1,286

10. Filippo Farioli, + 1,339



Ferner:

20. Freddie Heinrich, + 2,900

21. Jakob Rosenthaler, + 2,977