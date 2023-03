Rookies Cup: Rekordverdächtiger Portimão-Test

Beim Vorsaison-Test in Portimão machten sich die diesjährigen Red Bull Rookies, darunter die Österreicher Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer, mit ihren KTM RC 250 Rs vertraut. Dabei purzelten die Rundenrekorde.

Am 15. und 16. März trafen sich die 26 Red Bull Rookies der 17. Cup-Ausgabe 2023 zum offiziellen Vorsaison-Test auf dem «Autodromo Internacional do Algarve», um die ersten Kilometer auf ihren KTM-Bikes zu absolvieren.

Aufgrund einiger Aerodynamik-Updates, die die Cup-KTM RC 250 R näher an die Moto3-WM-Spezifikation heranbringen soll, brachen einige Rookies den bisherigen Rundenrekord. Da sich die Nachwuchstalente jedoch auf ihre Arbeit konzentrieren sollten, wurden keine offiziellen Rundenzeiten veröffentlicht.

Cup-Koordinator Gustl Auinger begann rückblickend: «Es war schön, im letzten Jahr nach der pandemiebedingten Pause wieder das Auswahl-Event durchführen zu können. Wir haben einige schnelle Fahrer ausgewählt, jedoch war ich mir sicher, dass diese einige Rennen brauchen werden, um vorne mitmischen zu können.»

Der Österreicher zeigte sich von der Entwicklung seiner neuen Zöglinge beeindruckt: «In der ersten Trainings-Session konnte man die Neulinge noch erkennen, doch schon im zweiten Outing waren sie genauso stark wie die erfahreneren Rookies. Am Ende des Tages waren sie wieder eine Gruppe Teenager, die gemeinsam eine Runde Fußball spielen. Da wusste ich, dass wir wieder eine super Truppe zusammengestellt haben.»

Auch Riding-Coach Dani Ribalta zog nach dem ersten Kennenlernen ein positives Fazit: «Einige Fahrer haben den Rundenrekord gebrochen und auch ein paar der neuen Jungs waren bereits sehr schnell. Das war ein schöner Start in die Saison.»

Der Spanier Maximo Quiles, der den Cup 2022 als Dritter abgeschlossen hatte und in diesem Jahr nach dem Titel strebt, fasste seine Testtage erwartungsvoll zusammen. «Es ist schön, wieder auf der KTM zu sitzen. Man merkt, dass das Bike im Vergleich zum Vorjahr etwas besser ist, denn es neigt eher zum Wheelie fahren. Auch in diesem Jahr sind wieder viele schnelle Fahrer am Start, aber ich bin bereit für den Kampf.»

Wer sich in der Saison 2023 die Cup-Krone holt, wird sich in den kommenden 14 Rennen entscheiden, die ihren Auftakt am 25. März beim Portugal-GP haben werden. Dort werden auch die Österreicher Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer um ihre ersten Punkte der Saison kämpfen.

Rennen 2023:

25./26. März: Portimão

29./30. April: Jerez

13./14. Mai: Le Mans

10./11. Juni: Mugello

24./25. Juni: Assen

19./20. August: Spielberg

09./10. September: Misano

Startliste 2023:

2 Amaury Mizera (Frankreich)

5 Leo Rammerstorfer (Österreich)

8 Eddie O‘Shea (Großbritannien)

11 Ruché Moodley (Südafrika)

12 Jacob Roulstone (Australien)

13 Hakim Danish (Malaysia)

14 Cormac Buchanan (Neuseeland)

18 Angel Piqueras (Spanien)

23 Rhys Stephenson (Großbritannien)

25 Alexander Enriquez (USA)

27 Rico Salmela (Finnland)

28 Máximo Quiles (Spanien)

47 Edoardo Boggio (Italien)

50 Carter Thompson (Australien)

54 Alberto Ferrandez (Spanien)

56 Kevin Farkas (Ungarn)

57 Danial Shahril (Malaysia)

67 Casey O'Gorman (Irland)

69 Marcos Ruda (Spanien)

78 Jakob Rosenthaler (Österreich)

81 Lorenz Luciano (Belgien)

83 Alvaro Carpe (Spanien)

88 Shinya Ezawa (Japan)

93 Arbi Aditama (Indonesien)

94 Guido Pini (Italien)

95 Marco Chincolla (Argentinien)