Leo Rammerstorfer: Wieder Lehrgeld gezahlt

In Jerez hatte der Klassenneuling Leo Rammerstorfer die zweite Chance im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Obwohl er die Punkte als 20. und 21. wieder verfehlte, war ein Aufwärtstrend zu sehen. Sein weiterer Saisonfahrplan.

«Das ist ganz etwas anderes, als das, woher ich komme. Es gibt vieles, was ich noch lernen muss. Ich schaue jetzt einfach von Rennen zu Rennen und dass ich das Gute mitnehme. Dann sollte es hoffentlich noch sehr gut funktionieren», meinte Leo Rammerstorfer nach dem zweiten Rennen zum Red Bull MotoGP Rookies Cup am vergangenen Wochenende gegenüber SPEEDWEEK.com.

Vorausgegangen waren in den beiden Rennen der zweiten Saisonstation im südspanischen Jerez de la Frontera die Plätze 21 und 20. Im Qualifying ließ der 18-jährige Österreicher als 21. vier Fahrer hinter sich. Trotz Ausfällen landete er auch in den Rennen in diesem Bereich. Anschließend bilanzierte er: «Es war ein schwieriges Wochenende. Im ersten freien Training hat das Set-up nicht richtig gepasst. Dann haben wir uns in jedem weiteren Training verbessert – vom Set-up her, aber auch von den Rundenzeiten.»

Das erste Rennen befand Leo als nicht wirklich gut. Sein Start war schlecht und dann hatte er in den ersten beiden Runden bereits den Anschluss an die Gruppe vor ihm verloren. «Fürs zweite Rennen sind wir mit dem Set-up wieder ein bisschen zurück gegangen. Da war das Motorrad dann viel besser. Auch der Start sowie die ersten beiden Runden. Dann sind leider vor mir zwei Fahrer gestürzt, dadurch habe ich den Anschluss an meine Gruppe wieder verloren. Dennoch war meine Pace am Anfang ganz gut und auf das will ich jetzt aufbauen. Jetzt schauen wir in Le Mans weiter», gab er sich gleich wieder kämpferisch.

Natürlich möchte Rammerstorfer schnellstmöglich in die Punkteränge kommen, weiß aber, dass sich auch alle anderen verbessern. «Da muss ich mich halt schneller und noch mehr verbessern», meinte er lapidar. Und weiter: «Wenn ich den Abstand nach vorn weiter verringere, wäre ich schon zufrieden. Das habe ich bis jetzt schon in jedem Rennen gemacht und hoffe, dass mir das weiter gelingt. Vielleicht kann ich am Red Bull Ring ein Highlight setzen – das wäre echt toll.»

Da mit ihm und Jakob Rosenthaler zwei Österreicher im diesjährigen Red Bull Rookies Cup dabei sind, wäre bester Österreicher zu werden für ihn ein interessantes Ziel. «Vielleicht nicht punktemäßig, weil Jakob ja schon das dritte Jahr fährt. Da dürfte er den größeren Druck haben. Aber wenn ich ihn gegen Saisonende hin ich ein bisschen ärgern und mal vor ihm ins Ziel kommen könnte, wäre das schon mal ein Ziel», sagte Leo zu seinem weiteren Saisonfahrplan und fügte dazu an: «Am besten mache ich es so, wie in der IDM – im ersten Jahr lernen und im zweiten Jahr regelmäßig in die Punkte fahren.»

Rookies Cup-Ergebnis, Jerez, Rennen 2 (30. April):

1. Quiles, 14 Rdn in 25:42,827 min

2. Piqueras, + 0,074 sec

3. Carpe, + 0,182

4. Morelli, + 0,969

5. Salmela, + 0,686

6. Roulstone, + 2,218

7. O´Gorman, + 2,843

8. Moodley, + 5,116

9. Ferrandez, + 5,369

10. Luciano, + 12,794



Ferner:

17. Rosenthaler, + 20,322

20. Rammerstorfer, + 30,564

Rookies Cup-Ergebnis, Jerez, Rennen 1 (29. April):

1. Piqueras, 14 Rdn in 25:46,735 min

2. Roulstone, + 0,281 sec

3. Quiles, + 0,305

4. Carpe, + 0,384

5. Salmela, + 6,537

6. Moodley, + 6,578

7. Ferrandez, + 6,772

8. Pini, + 8,177

9. Danish, + 8,148

10. O´Gorman, + 8,599



Ferner:

12. Rosenthaler, + 13,498

21. Rammerstorfer, + 38,615

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 95 Punkte, 2. Carpe, 59. 3. Salmela, 49. 4. Quiles, 46. 5. O´Gorman, 41. 6. Roulstone, 40. 7. Danish, 39. 8. Ruda, 35. 9. Morelli, 32. 10. Ferrandez 26. Ferner: 17. Rosenthaler, 4.