Entwarnung: Carter Thompson nicht schwerer verletzt

Bange Momente vor Rennen 2 des Red Bull MotoGP Rookies Cups in Le Mans: Carter Thompson hatte auf dem Weg in die Besichtigungsrunde einen Unfall und musste behandelt werden. Inzwischen gab es Entwarnung.

Der Start des zweiten Rennens der «Road to MotoGP»-Nachwuchsklasse verzögerte sich am Sonntagmorgen um rund zehn Minuten, weil Carter Thompson am Ausgang der Boxengasse behandelt wurde und schließlich ins Medical Centre abtransportiert werden musste. Der 15-jährige Australier war zuvor schon auf dem Weg in die «sighting lap» unglücklich gestürzt.

Die TV-Bilder ließen schlimme Befürchtungen aufkommen, auch weil Thompsons Helm offensichtliche Schäden am äußeren Bereich davongetragen hatte. Innen blieb der Helm aber glücklicherweise intakt.

Thompson, der sich in Le Mans den fünften Startplatz gesicherte hatte und im ersten Rennen am Samstag als Zehnter gepunktet hatte, wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Dort bestätigte sich, dass der junge Australier keine schwereren Verletzungen erlitten hat und ohne Bedenken entlassen werden konnte.

Vor dem nächsten Rookies Cup-Event in knapp vier Wochen in Mugello wird sich Carter Thompson aber noch einer Kontrolluntersuchung unterziehen müssen.