Mugello: Quiles schlägt zurück, Rosenthaler in Top-10

Nach einem Sturz im ersten Lauf des Rookies Cup in Mugello holte sich Max Quiles im zweiten Rennen den Sieg. Jakob Rosenthaler war erneut in der Spitzengruppe unterwegs und feierte als Zehnter sein bestes Saisonergebnis.

Im Gegensatz zum ersten Rookies-Cup Rennen am Samstag begrüßte das «Autodromo Internazionale del Mugello» die 22 Red Bull Rookies am Sonntagmorgen mit Sonnenschein und einer trockenen Piste. Wie bereits im ersten Lauf sicherte sich Máximo Quiles den Hole-Shot und führte das Feld in die erste Kurve hinein an.

Im Rennverlauf bildete sich eine zehnköpfige Gruppe im Kampf um Sieg, in der auch Jakob Rosenthaler involviert war. Der Österreicher lag schon am Samstag auf Podestkurs, bevor er in der letzten Runde über das Motorrad des gestürzten Guido Pini fuhr und ebenfalls zu Boden ging.

Die Entscheidung um den Rennsieg blieb bis zum Zielstrich spannend. Letztlich setzte sich Quiles durch und feierte nach einem Sturz im Samstagsrennen seinen zweiten Saisonsieg. Zweiter wurde Cup-Leader Ángel Piqueras vor dem italienischen Lokalmatador Pini.

Rosenthaler überquerte den Zielstrich nur 0,749 sec hinter Quiles auf Platz 10 und konnte sich damit über sein bislang bestes Saisonresultat freuen. Cup-Neuling Leo Rammerstorfer wurde 17.

Rookies Cup-Ergebnis, Mugello, Rennen 2 (11. Juni):

1. Quiles, 13 Rdn in 26:50,807 min

2. Piqueras, + 0,165 sec

3. Pini, + 0,280

4. Salmela, + 0,403

5. Ferrandez, + 0,418

6. Danish, + 0,445

7. Ruda, + 0,496

8. Carpe, + 0,506

9. Roulstone, + 0,587

10. Rosenthaler, + 0,749



Ferner:

17. Rammerstorfer, + 15,980