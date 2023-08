Spielberg: Angel Piqueras kann Geschichte schreiben

Das vorletzte Event des Red Bull Rookies Cup führt die Nachwuchstalente nach Spielberg. Angel Piqueras sicherte sich bereits den Gesamtsieg und könnte in Österreich nun der erfolgreichste Rookie aller Zeiten werden.

Zuletzt in Assen baute Angel Piqueras seinen Punktevorsprung im Red Bull MotoGP Rookies Cup mit einem Doppelsieg weiter aus und liegt vier Rennen vor Schluss mit 228 Punkten uneinholbar an der Cup-Spitze. Damit sicherte sich der Spanier vorzeitig den Cup-Titel 2023.

Beim vorletzten Saisonlauf auf dem Red Bull Ring kann der 16-Jährige nun Geschichte schreiben. Wenn er zu seinen bisher sieben Siegen zwei weitere hinzufügt, ist er der erfolgreichste Rookies Cup-Teilnehmer der Geschichte. Dieser ist aktuell der Cup-Champion von 2015, Bo Bendsneyder, mit acht Saisonsiegen.

Hinter Piqueras entfacht derweilen ein enger Kampf um den Vizetitel. Die besten Chancen haben dabei der Zweitplatzierte Alvaro Carpe (117 Punkte) sowie Max Quiles (110), Alberto Ferrandez (103) und Jacob Roulstone (100).

Die Saison 2023 brachte mit Piqueras, Ferrandez und Quiles nur drei verschiedene Sieger hervor, so wenige wie noch nie zuvor. Ob sich diese Zahl in Spielberg erhöhen wird, das zeigt sich, wenn am Samstag um 17.00 Uhr und am Sonntag um 8.50 Uhr die Lichter für die Rookies-Cup-Rennen ausgehen.

Die Rennen können wie gewohnt live auf redbull.tv verfolgt werden.

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 10 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 228 Punkte. 2. Carpe 117. 3. Quiles 110. 4. Ferrandez 103. 5. Roulstone 100. 6. Salmela 91. 7. O’Gorman 90. 8. Morelli 76. 9. Danish 67. 10. Ruda 64. – Ferner: 18. Rosenthaler 18. 25. Rammerstorfer 2.