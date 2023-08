Spielberg: Piqueras perfekt, Österreich stürzt

Nachdem er sich am Samstag noch Álvaro Carpe geschlagen geben musste, schnappte sich Red Bull Rookies Cup-Sieger Ángel Piqueras im zweiten Lauf am Red Bull Ring seinen achten Saisonsieg.

Im ersten Rennen des Red Bull Rookies Cup konnte am Samstag niemand etwas gegen den Spanier Álvaro Carpe aussetzen, der nach 16 Runden seinen ersten Cup-Sieg einfuhr. Rookies-Cup-Champion Ángel Piqueras zeigte sich im Anschluss ratlos, da er keinen Weg an seinem Landsmann vorbeigefunden hatte.

Doch am Sonntag wendete der 16-jährige KTM-Pilot das Blatt und überrumpelte den Führenden Carpe in der vorletzten Kurve der letzten Runde. In einem Sprint bis zum Zielstrich hatte Piqueras schließlich um 0,039 sec die Nase vorn und sicherte sich seinen achten Saisonsieg.

Damit ist der Spanier nun gleichauf mit Bo Bendsneyder, der mit acht Siegen in der Saison 2015 bislang der erfolgreichste Rookie der Geschichte ist. «Ich bin glücklich über diese Statistik. In Misano werde ich versuchen, zwei weitere Siege hinzuzufügen», strahlte der glückliche Rennsieger.

Carpe freute sich derweilen darüber, seinen zweiten Tabellenplatz gefestigt zu haben: «Das Rennen war zwar schwieriger als das am Samstag, da die Gruppe diesmal größer war. Dennoch bin ich über den zweiten Platz froh, da ich weitere Punkte für die Meisterschaft sammeln konnte.»

Hinter Piqueras und Carpe sicherte sich, wie bereits am Samstag, der Finne Rico Salmela den verbleibenden Podestplatz und verwies damit Marcos Ruda und Ruché Moodley auf die Ränge 4 und 5.

Aus österreichischer Sicht verlief der zweite Lauf auf dem Red Bull Ring enttäuschend. Nachdem Jakob Rosenthaler bereits in der zweiten Runde zu Boden ging, stürzte wenig später auch Leo Rammerstorfer aus dem Rennen.

Rookies Cup-Ergebnis, Red Bull Ring, Rennen 2 (20. August):

1. Angel Piqueras, 16 Rdn in 28:11,426 min

2. Alvaro Carpe, + 0,039 sec

3. Rico Salmela, + 0,212

4. Marcos Ruda, + 0,322

5. Ruché Moodley, + 0,382

6. Lorenz Luciano, + 0,829

7. Jacob Roulstone, + 5,522

8. Max Quiles, + 5,526

9. Alberto Ferrandez, + 5,721

10. Marco Morelli, + 8,670

11. Dodo Boggio, + 9,052

12. Kevin Farkas, + 12,025

13. Guido Pini, + 13,336

14. Carter Thompson, + 16,960

15. Danial Shahril, + 16,995

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 12 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 273 Punkte. 2. Carpe 162. 3. Quiles 131. 4. Salmela 123. 5. Ferrandez 113. 6. Roulstone 109. 7. O’Gorman 97. 8. Ruda 88. 9. Morelli 88. 10. Moodley 71. – Ferner: 18. Rosenthaler 20. 25. Rammerstorfer 2.