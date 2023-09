Misano, Lauf 1: Alvaro Carpe gewinnt, Rosenthaler 14.

Beim 13. Lauf des Red Bull MotoGP Rookies Cups in Misano wurde den Zuschauern ein spannender Rennverlauf geboten. Am Ende setzte sich Alvaro Carpe gegen Champion Angel Piqueras durch. Leo Rammerstorfer hatte kein Glück.

Rico Salmela aus Finnland stellte seine KTM am Freitag auf die Pole-Position für die beiden letzten Saisonrennen auf dem Misano World Circuit. Der 15-Jährige fuhr in 1:44,897 min um den 4,2 km langen Kurs und stellte damit einen neuen Rundenrekord auf. Auch beim Start zum ersten Rennen am Samstag setzte sich Salmela an die Spitze und verteidigte diese bis zur zweiten Runde.

Dann hatte die Spitzengruppe, die insgesamt aus elf Fahrern bestand, den Führenden überrumpelt. Salmela fiel ins Mittelfeld zurück und an der Spitze kämpften vorallem die spanischen Fahrer um die ersten Plätze. Angel Piqueras, der bereits seit dem Rennen in Assen als Meister feststeht wechselte sich mit Marco Ruda, Alberto Ferrandez, Alvaro Carpe und Maximo Quiles an der Front ab.

Carpe, der bereits ein Rennen auf dem Red Bull Ring für sich entscheiden konnte, konnte am Ende seinen zweiten Saisonsieg feiern. Hinter ihm landete Piqueras auf Position 2, womit er seinen zwölften Podiumserfolg in 13 Rennen perfekt machte. Rang 3 sicherte sich Maximo Quiles.

Während Jakob Rosenthaler sich mit Platz 14 zwei Punkte holte, stürzte Leo Rammerstorfer bereits in der ersten Runde. Ebenfalls kein Glück hatten Polesetter Salmela, Alberto Ferrandez, Marco Morelli und Guido Pini, die alle in der letzten Runde stürzten. In der Meisterschaft liegt Piqueras vor Carpe und Martinez, Rosenthaler ist 20.

Ergebnis, Misano, Rennen 1 (9.9.):

1. Alvaro Carpe, 15 Runden in 26:41,326 min

2. Angel Piqueras, + 0,403 sec

3. Maximo Quiles, + 1,071

4. Marcos Ruda, + 1,117

5. Ruche Moodley, + 1,268

6. Jacob Roulstone, + 1,288

7. Cormac Buchanan, + 1,435

8. Alberto Ferrandez, + 11,830

9. Lorenz Luciano, + 14,039

10. Edoardo Boggio, + 16,685



Ferner:

14. Jakob Rosenthaler, + 17,376

Stand nach 13 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 293 Punkte. 2. Carpe 187. 3. Quiles 147. 4. Salmela 123. 5. Ferrandez 121. 6. Roulstone 119. 7. Ruda 101. 8. O’Gorman 97. 9. Morelli 88. 10. Moodley 82. – Ferner: 20. Rosenthaler 20. 25. Rammerstorfer 2.