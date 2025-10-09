Saison 2026: Deutsche Talente kämpfen um Teilnahme

113 Nachwuchstalente stellen in dieser Woche in Südspanien ihr Können unter Beweis. 8 bis 10 von ihnen werden eingeladen, im Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 zu fahren. Unter den Bewerbern befinden sich vier Deutsche.

2026 geht der Red Bull MotoGP Rookies Cup in seine 20. Saison. Die beliebte Nachwuchsrennserie war schon für viele Rennfahrer das Sprungbrett für eine Karriere in der Motorrad-Weltmeisterschaft. MotoGP-Pilot Johann Zarco gewann 2007 den allerersten Rookies Cup, 2015 und 2016 wurde er Moto2-Weltmeister. Jorge Martin, der MotoGP-Weltmeister von 2024, konnte 2014 den Rookies Cup gewinnen, 2020 hieß der Gesamtsieger Pedro Acosta.

Beim letzten Saison-Event des Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 Mitte September in Misano sicherte sich Brian Uriarte den Titel. Der 17-jährige Spanier gewann vor Veda Pratama aus Indonesien und Hakim Danish aus Malaysia. Uriarte steigt 2026 in die Motorrad-Weltmeisterschaft auf – er wird nächstes Jahr im Moto3-Team KTM Ajo neuer Teamkollege von Alvaro Carpe.

Seit Anfang Juni konnten sich Talente auf der ganzen Welt für die nächstjährige Ausgabe des Rookies Cup bewerben. In der offiziellen Ausschreibung hieß es, dass neben Straßenrennfahrern auch Motocross-, Speedway-, Enduro-, Supermotard- und sogar Trial-Fahrer eingeladen sind, ihre Bewerbung abzugeben. Vorherige Rennerfahrung sei kein Muss, wenngleich Vorerfahrung von Vorteil sei, um zur Auswahlveranstaltung eingeladen zu werden. Jedoch müssen Bewerber zwischen 14 und 18 Jahre alt sein.

In dieser Woche findet in Guadix im Südwesten Spaniens die Auswahlveranstaltung statt. 113 Fahrer aus 38 verschiedenen Nationen wurden zu dem Event eingeladen, um auf bereitgestellten Bikes – KTM RC 250 R – ihr Können unter Beweis zu stellen. Acht bis zehn von ihnen werden eingeladen, 2026, in der 20. Saison des Rookies Cup, an den Start zu gehen.

Unter den Anwärtern befinden sich auch einige deutschsprachige Talente. Mit Robin Siegert, Anina Urlaß, Louis Wolff und Thias Wenzel nehmen vier Nachwuchsfahrer aus Deutschland teil. Aus der Schweiz treten Alessio Arnold und Alessandro Binder an. Mit Hunter Corney und Tobias Kitzbichler sind auch zwei Österreicher bei der Auswahlveranstaltung dabei.

Der 15-jährige Fynn Kratochwil aus Deutschland, der in dieser Saison überlegen den Northern Talent Cup gewonnen hat, hat sein Ticket für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 bereits gelöst.