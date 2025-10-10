Nur ein deutsches Talent im Red Bull Rookies Cup 2026

Das sind die acht glücklichen Talente, die 2026 im Red Bull MotoGP Rookies Cup fahren werden

Beim Auswahl-Event für den Red Bull MotoGP Rookies Cup schafften 8 Talente den Sprung in die Saison 2026. Die deutschsprachigen Teilnehmer gingen leer aus. Mit Fynn Kratochwil ist dennoch ein Deutscher dabei.

In dieser Woche fand in Guadix im Südwesten Spaniens die Auswahlveranstaltung für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 statt. 113 Fahrer aus 38 verschiedenen Nationen wurden zu dem Event eingeladen, um auf bereitgestellten Bikes – KTM RC 250 R – ihr Können unter Beweis zu stellen.

Nun steht fest, welche acht Fahrer am meisten überzeugen konnten und den Sprung in die beliebte Nachwuchsserie geschafft haben. Es sind dies Travis Borg (Malta), Fernando Bujosa (Spanien), Afonso Almeida (Portugal), Cristian Borrelli (Italien), Carlos Cano (Spanien), Mateo Marulanda (Kolumbien), Tibor Varga (Ungarn) und Archie Schmidt (Australien).

Als fix gilt auch, dass es kein deutschsprachiger Fahrer unter die besten acht Talente geschafft hat. Mit Robin Siegert, Anina Urlaß, Louis Wolff und Thias Wenzel nahmen vier Nachwuchspiloten aus Deutschland teil. Auch die Schweizer Alessio Arnold und Alessandro Binder sowie die Österreicher Hunter Corney und Tobias Kitzbichler konnten nicht ausreichend überzeugen.

Dennoch wird ein deutscher Fahrer beim Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 dabei sein. Der 15-jährige Fynn Kratochwil, der in dieser Saison überlegen den Northern Talent Cup gewinnen konnte, hat sein Ticket für die 20. Saison bereits vor dem Auswahl-Event gelöst.

Der Gewinner des Rookies Cup 2025 ist Brian Uriarte. Der 17-jährige Spanier wird nächstes Jahr im Moto3-Team KTM Ajo neuer Teamkollege von Alvaro Carpe.