1000km Hockenheim: Das Karsamstag-Programm

Am kommenden Samstag geht der Start im Deutschen Langstrecken Cup DLC 2024 los. Gefahren wird auf dem Hockenheimring. Der Start ist für 11.30 Uhr angesetzt. Der Sieger steht gegen 18.30 Uhr fest.

Der eine oder andere Regentropfen hat beim Klassiker 1000 Kilometer Hockenheim schon Tradition. Doch am kommenden Samstag stehen für das gesamte Osterwochenende die Chancen am besten, den Ausflug trocken über die Runden zu bringen. Am Vormittag steht das Training an, bevor es dann um 11.30 Uhr mit dem Le Mans-Start zur Sache geht.

Live dabei

Wer am 30..3.2024 nicht selbst bei den Racefoxx 1000km Hockenheim dabei sein kann oder sich vor Ort zusätzlich informieren will, kann dies über den DLC Twitch-Kanal tun.

Es darf auch gebaggert werden

«Erinnert ihr Euch noch an das Bagger Party Race 2023», fragen die Verantwortlichen. «Dieses findet in diesem Jahr nicht statt, wir freuen uns aber schon, altbekannte Gesichter an einer neuen Location wiederzusehen. Harley-Davidson. Und zwar beim Deutscher Langstrecken Cup - DLC, wo auch Motorrad Witzel mit einem ganz besonderen Bike wieder am Start ist. Nach erfolgreichem abschließenden Testlauf auf der Kartbahn, steigt die Spannung am 30. März in Hockenheim auf der großen Rennstrecke. Klingt doch nach dem perfekten Plan fürs Osterwochenende, oder?»

Trocken-Training

Mitfahren für jedermann wird im Rahmen der Veranstaltung ebenfalls angeboten. Mit dem Fahrsimulator auf dem Stand der Rennleitung 110 in Box 46.

IDM-Gäste

Für das Triumph-Team von Denis Hertrampf mit seinen Piloten Kevin Wahr und Luca Göttlicher wird das DLC-Rennen der erste gemeinsame Auftritt vor dem Auftakt zur IDM Supersport Anfang Mai auf dem Sachsenring sein. Ebenfalls dabei ist IDM Supersport-Pilot Chris Beinlich aus Thüringen. Seine Kawasaki vom Team Weber wird noch für den Einstand von Johann Flammann in der IDM Superbike vorbereitet. In Hockenheim probt Flammann für den Klassenwechsel. Wieder im DLC mit dabei ist auch IDM-Moderator Danijel Peric.