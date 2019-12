Superbike-WM

Tom Sykes: Vier Podestplätze im BMW-Debütjahr

Nach neun Jahren bei Kawasaki in der Superbike-WM wechselte Tom Sykes 2019 in das neue Werksteam von BMW. Mit der neuen S1000RR schaffte er es viermal aufs Podium und er sicherte sich eine Pole-Position.

Tom Sykes hatte in den letzten Jahren eine anstrengende Zeit im Kawasaki-Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft. Nachdem er 2013 den ersten WM-Titel seit Scott Russell 1993 für den japanischen Motorradhersteller holte, musste er sich ab 2015 mit Teamkollege Jonathan Rea abfinden. Dabei musste er mit ansehen, wie der Nordire einen Titel nach dem anderen abräumte, weshalb Sykes zur Saison 2019 den Wechsel zu BMW bekannt gab.

Weil die Zeit in der Vorsaison knapp war, musste das BMW-Werksteam mit einem seriennahen Motor in den ersten Rennen 2019 starten. Sykes und Teamkollege Markus Reiterberger kämpften auf den Geraden mit einem ordentlichen Geschwindigkeitsnachteil gegenüber der Konkurrenz, sie betonten aber, dass die Maschine in den Kurven ein sehr stabiles und vorzeigbares Fahrverhalten an den Tag legt. BMW brachte über die Saison einige Weiterentwicklungen in verschiedenen Bereichen.

Ab dem Rennen in Misano war die BMW S1000RR mit einem neuen Aggregat ausgestattet und Sykes zeigte gleich, was er mit dem Motorrad leisten kann. Im strömenden Regen fuhr der 34-Jährige im ersten Rennen auf dem Misano World Circuit mit seiner BMW auf den zweiten Platz und sicherte dem Team den ersten Podestplatz. Beim folgenden Wochenende in Donington Park wiederholte der Brite diesen Erfolg. Mit zwei dritten Rängen in Laguna Seca und Magny-Cours sicherte sich Sykes zwei weitere Pokale.

Auch wenn Sykes beim Saisonfinale in Katar schwächelte, war es insgesamt eine starke Saison für den Engländer. Bei 37 Rennen sicherte sich der erfahrene Superbike-WM-Pilot 25 Mal einen Platz in den Top-10, vier Podestplätze und eine Pole-Position beim Heimrennen in Donington Park. In der Gesamtwertung belegte er mit 223 WM-Punkten Platz 8. Für seine zweite Saison im BMW-Werksteam bekommt Sykes mit Eugene Laverty einen neuen Teamkollegen an die Seite gestellt, der unter anderem Erfahrung aus der MotoGP-WM mitbringt.