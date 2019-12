Superbike-WM

Neue Honda Fireblade SP viel günstiger als Ducati V4R

Für einige Länder gab Honda die Verkaufspreise für die neue Honda CBR1000RR-R bekannt. Die SP-Version, die als Basis für die Superbike-WM 2020 dienen wird, ist um einen fünfsstelligen Betrag günstiger als die Ducati V4R.

Mit einer komplett neuen Fireblade will Honda in der Superbike-WM in Erfolgsspur zurückkehren. Auf der EICMA wurde die CBR1000RR-R vorgestellt und die ist laut den technischen Eckdaten eine Kampfansage an die Ducati Panigale V4R, die technologisch in der Superbike-WM die Messlatte ist.

Und auch preislich: Ducati verlangt für das homologierte Serienmotorrad 39.900 Euro – laut Reglement der seriennahen Weltmeisterschaft dürften es maximal 40.000 Euro sein.



In dieser Liga wird die Fireblade nicht mitspielen. In Großbritannien verlangt Honda für die Standard-Version 19.999 Pfund, das sind ungefähr 23.700 Euro. Die SP-Version ist mit 23.499 Pfund oder rund 27.900 Euro etwas kostspieliger.

Honda investiert viel und kehrt mit einem echten und in Barcalona ansässigen Werksteam in die Superbike-WM 2020 zurück. Als Fahrer wurden Vizeweltmeister Álvaro Bautista und SBK-Routinier Leon Haslam verpflichtet.